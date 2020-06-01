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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Ne Caner ne de Asamoah...

Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına corona virüsü nedeniyle lige verilen arada başlamıştı. Sarı-lacivertliler gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak için yıldız isimleri de listesine eklemişti. Sol bek pozisyonu için Caner Erkin ve Asamoah'ın gündeme geldiği Kanarya'ya sürpriz bir isim önerildi. Portekizli menajer Jorge Mendez yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye getirebileceğini iletti. İşte transferdeki son gelişmeler...

1 Haziran 2020 Pazartesi 06:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





