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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Ne Caner ne de Asamoah...
Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına corona virüsü nedeniyle lige verilen arada başlamıştı. Sarı-lacivertliler gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak için yıldız isimleri de listesine eklemişti. Sol bek pozisyonu için Caner Erkin ve Asamoah'ın gündeme geldiği Kanarya'ya sürpriz bir isim önerildi. Portekizli menajer Jorge Mendez yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye getirebileceğini iletti. İşte transferdeki son gelişmeler...
1 Haziran 2020 Pazartesi 06:45
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Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ligin son haftalarında yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı. Teknik direktör Ersun Yanal ile de yollar ayrılmıştı.
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Yaşanan kötü gidişatın ardından corona virüsü nedeniyle lige verilen arada sarı-lacivertliler transfer konusunda kolları sıvadı.
Kanarya gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı.
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7 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve sezon sonunda kontratı sona erecek olan tecrübeli oyuncunun, henüz sarı-lacivertlilerle anlaşamadığı belirtilmişti.