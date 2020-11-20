GaleriFenerbahçeİşte Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mahmut Hanefi Erdoğdu'nun son hali ortaya çıktı
İşte Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mahmut Hanefi Erdoğdu'nun son hali ortaya çıktı
Tarzıyla 'Yerli Roberto Carlos' lakabını alan Mahmut Hanefi Erdoğdu'nun son görüntüsü ortaya çıktı. Sakarya'da başladığı kariyerinde 2003'te Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.. Mahmut Hanefi şu an 37 yaşında, nerede ne yapıyor? İşte son görüntüsü...
20 Kasım 2020 Cuma 11:11, Güncelleme 20.11.2020 11:13
İşte Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mahmut Hanefi Erdoğdu'nun son hali ortaya çıktı