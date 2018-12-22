İşte Ersun Yanalın yeni Sowu! - Galeri - Fotomaç
22 Aralık 2018, Cumartesi
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İşte Ersun Yanal'ın yeni Sow'u!

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, sezonun ikinci yarısı için birçok hücum opsiyonunu değerlendiriyor.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 11:11:51
İşte Ersun Yanalın yeni Sowu!

Ersun Yanal yönetiminde iki resmi maça çıkan ve 7 gol atan Fenerbahçe'de birçok hücum opsiyonu masaya yatırılıyor.

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İşte Ersun Yanalın yeni Sowu!

Hücuma yatkın ve hızlı bir takım kurmak isteyen Yanal, Andre Ayew opsiyonunu göz ardı etmiyor.

İşte Ersun Yanalın yeni Sowu!

Mevcut kadro içerisinde her futbolcudan verim almak için çalışan tecrübeli teknik adam, Ayew konusunda da farklı planlar yapıyor.

İşte Ersun Yanalın yeni Sowu!

Hürriyet'in haberine göre, 2013-14 sezonunda sarı-lacivertli takımla şampiyonluğa uzanırken Moussa Sow'u hücumda joker adamı yapan Ersun Yanal, şimdi de Ayew'den aynı verimliliği almayı deneyecek.

İşte Ersun Yanalın yeni Sowu!

İlk olarak BB Erzurumspor maçında kanat forvet ve yardımcı forvet olarak kullanılıp, 1 gol atan tecrübeli futbolcu, Giresunspor kupa maçında da ikinci forvet olarak oynadı.

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