İşte Ali Koç'un isyan ettiği o pozisyonlar! - Fotomaç
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İşte Ali Koç'un isyan ettiği o pozisyonlar!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında, ligin ikinci yarısında kendilerine karşı yapılan hakem hatalarına isyan etti. İşte pozisyon pozisyon o görüntüler;
14 Şubat 2019 Perşembe 15:49
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)
BURSASPOR MAÇI
Bursasporlu Umut Nayır'ın Valbuena'ya faulü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bursaspor'un golündeki ofsayt tartışması.
Bursaspor'un golünden önce Valbuena'ya yapılan faul.
YENİ MALATYASPOR MAÇI
Yeni Malatyaspor maçında Mehmet Ekici'ye yapılan müdahaleye devam kararı verilmesi.
Hasan Ali Kaldırım'ın aynı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi.