İşte Ali Koç'un işaret ettiği o yıldızlar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de yayınlanan Camiaya Sesleniş programında sarı-lacivertlilerin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
17 Ocak 2019 Perşembe, 15:00:48
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Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
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Başkan Ali Koç, Camiaya Sesleniş programında sarı-lacivertlilerin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Sözlerine adı Beşiktaş ile anılan Şener Özbayraklı ile başlayan Koç, "Şener'i Beşiktaş'a vermeyeceğiz. Şener Özbayraklı ile sezon sonunda sözleşme yenileyeceğiz" şeklinde konuştu.
Şener ile birlikte Skrtel'in de sözleşmesini uzatacaklarını belirten Ali Koç, "Hocamız Ayew'in takımda kalmasını istiyor ancak bonservisini almamız söz konusu değil" açıklamasını yaptı.
Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan ile ilgili de konuşan Koç, "Ozan özel bir yetenek. Zaman zaman kilo alıp verse de inanılmaz bir fizik gücü var. Son konuşmamızda 'Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak duruma gel' dedik, olmadı." dedi.