İşte Ali Koç'un işaret ettiği o yıldızlar!

Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan ile ilgili de konuşan Koç, "Ozan özel bir yetenek. Zaman zaman kilo alıp verse de inanılmaz bir fizik gücü var. Son konuşmamızda 'Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak duruma gel' dedik, olmadı." dedi.



