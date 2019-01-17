İşte Ali Koçun işaret ettiği o yıldızlar! - Galeri - Fotomaç
17 Ocak 2019, Perşembe
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İşte Ali Koç'un işaret ettiği o yıldızlar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de yayınlanan Camiaya Sesleniş programında sarı-lacivertlilerin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
17 Ocak 2019 Perşembe, 15:00:48
İşte Ali Koçun işaret ettiği o yıldızlar!

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

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İşte Ali Koçun işaret ettiği o yıldızlar!

Başkan Ali Koç, Camiaya Sesleniş programında sarı-lacivertlilerin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koçun işaret ettiği o yıldızlar!

Sözlerine adı Beşiktaş ile anılan Şener Özbayraklı ile başlayan Koç, "Şener'i Beşiktaş'a vermeyeceğiz. Şener Özbayraklı ile sezon sonunda sözleşme yenileyeceğiz" şeklinde konuştu.

İşte Ali Koçun işaret ettiği o yıldızlar!

Şener ile birlikte Skrtel'in de sözleşmesini uzatacaklarını belirten Ali Koç, "Hocamız Ayew'in takımda kalmasını istiyor ancak bonservisini almamız söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

İşte Ali Koçun işaret ettiği o yıldızlar!

Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan ile ilgili de konuşan Koç, "Ozan özel bir yetenek. Zaman zaman kilo alıp verse de inanılmaz bir fizik gücü var. Son konuşmamızda 'Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak duruma gel' dedik, olmadı." dedi.

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