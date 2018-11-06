İşte Ali Koçun Ersun Yanalı istememesinin nedeni! - Galeri - Fotomaç
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    06 Kasım 2018, Salı
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    İşte Ali Koç'un Ersun Yanal'ı istememesinin nedeni!

    Fenerbahçe'de Ali Koç ısrarla Ersun Yanal'ı istemiyor. Arkasında yatan gerçek ise bambaşka. İşte nedeni...
    6 Kasım 2018 Salı, 14:41:19 Güncelleme: 14:50:13
    İşte Ali Koçun Ersun Yanalı istememesinin nedeni!

    Fenerbahçe'de Ali Koç ısrarla Ersun Yanal'ı istemiyor. Arkasında yatan gerçek ise bambaşka. İşte nedeni...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Ali Koçun Ersun Yanalı istememesinin nedeni!

    "Dün olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacak. Ersun Yanal hocamız bizim programımızda yok" Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FBTV'de bu sözleri sarfettiğinde tarih 10 Ekim 2018'di.

    İşte Ali Koçun Ersun Yanalı istememesinin nedeni!

    Ancak o günden bu yana çok şey değişti. Philip Cocu gitti, taraftar "Ersun Yanal" diyor başka bir şey demiyor. Peki Ali Koç'un, Yanal'a kapıyı bu kadar sert kapatmasının nedeni ne? Çok ama çok çarpıcı bir olay var! Aziz Yıldırım döneminde yaşanan bir hadise, Koç'un Yanal'a kapıları kapatmasının en önemli sebebi. Tüm çarpıcı detaylar aşağıda...

    İşte Ali Koçun Ersun Yanalı istememesinin nedeni!

    Öncelikle Fenerbahçe-Ersun Yanal beraberliğinin nasıl ve neden bittiğini hatırlamakta fayda var. 2013-2014 yılında Aziz Yıldırım'ın patronluğunda, Yanal'ın yönetimindeki Fenerbahçe tarihinin en hızlı şampiyonluklarından birini elde etmişti. Sarı-Lacivertli ekip, 27 Nisan 2014'te şampiyonluğunu resmen ilan etmiş, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerlerine büyük fark atmıştı.

    İşte Ali Koçun Ersun Yanalı istememesinin nedeni!

    Bu görkemli sezonun bitiminde Fenerbahçeli taraftarlar daha büyük hedefler ve daha renkli bir sezon beklentisine girmişken, Sarı-Lacivertli kulüpte büyük bir deprem yaşanmıştı! Başkan Aziz Yıldırım sürpriz bir şekilde 8 Ağustos 2014 tarihinde medyanın karşısına çıkarak, teknik direktör Ersun Yanal'ı adeta yerden yere vurmuştu. Yıldırım, başarılı teknik adamın özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapmış ve Yanal'ın özel yaşamının takıma olumsuz etki ettiğini savunmuştu.

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