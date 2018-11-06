İşte Ali Koçun Ersun Yanalı istememesinin nedeni!

İşte Ali Koç'un Ersun Yanal'ı istememesinin nedeni!
Ancak o günden bu yana çok şey değişti. Philip Cocu gitti, taraftar "Ersun Yanal" diyor başka bir şey demiyor. Peki Ali Koç'un, Yanal'a kapıyı bu kadar sert kapatmasının nedeni ne? Çok ama çok çarpıcı bir olay var! Aziz Yıldırım döneminde yaşanan bir hadise, Koç'un Yanal'a kapıları kapatmasının en önemli sebebi. Tüm çarpıcı detaylar aşağıda...
Öncelikle Fenerbahçe-Ersun Yanal beraberliğinin nasıl ve neden bittiğini hatırlamakta fayda var. 2013-2014 yılında Aziz Yıldırım'ın patronluğunda, Yanal'ın yönetimindeki Fenerbahçe tarihinin en hızlı şampiyonluklarından birini elde etmişti. Sarı-Lacivertli ekip, 27 Nisan 2014'te şampiyonluğunu resmen ilan etmiş, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerlerine büyük fark atmıştı.
Bu görkemli sezonun bitiminde Fenerbahçeli taraftarlar daha büyük hedefler ve daha renkli bir sezon beklentisine girmişken, Sarı-Lacivertli kulüpte büyük bir deprem yaşanmıştı! Başkan Aziz Yıldırım sürpriz bir şekilde 8 Ağustos 2014 tarihinde medyanın karşısına çıkarak, teknik direktör Ersun Yanal'ı adeta yerden yere vurmuştu. Yıldırım, başarılı teknik adamın özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapmış ve Yanal'ın özel yaşamının takıma olumsuz etki ettiğini savunmuştu.