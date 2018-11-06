İşte Ali Koçun Ersun Yanalı istememesinin nedeni!

Ancak o günden bu yana çok şey değişti. Philip Cocu gitti, taraftar "Ersun Yanal" diyor başka bir şey demiyor. Peki Ali Koç'un, Yanal'a kapıyı bu kadar sert kapatmasının nedeni ne? Çok ama çok çarpıcı bir olay var! Aziz Yıldırım döneminde yaşanan bir hadise, Koç'un Yanal'a kapıları kapatmasının en önemli sebebi. Tüm çarpıcı detaylar aşağıda...