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İngiliz ekibi Vedat Muriqi için kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan teklif
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi'nin talipleri bitmek bilmiyor. Daha önce İtalya Serie A ve Premier Lig'den birçok takımın listesine giren Muriqi için bu kez bir İngiliz ekibi kesenin ağzını açtı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
15 Temmuz 2020 Çarşamba 20:08
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Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-lacivertli kulüp, oyuncu arayışlarını sürdürürken diğer yandan Ada'da Premier Lig'e hangi takımın yükseleceğini yakından takip ediyor.
Kanarya, teknik direktörlüğünü Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in yaptığı West Bromwich Albion takımının, İngiltere Championship'i ilk iki sırada tamamlamasını sabırsızlıkla bekliyor.
BILIC İSTİYOR
Sabah'ın haberine göre; Hırvat antrenör Bilic, Premier Lig'e yükselmeleri halinde, takıma katacağı yıldız transferi olarak Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'i düşünüyor.
Bilic'in, Muriqi için 20 milyon Pound (yaklaşık 170 milyon TL) gibi bir bedeli gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında.