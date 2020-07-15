İngiliz ekibi Vedat Muriqi için kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan teklif - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri İngiliz ekibi Vedat Muriqi için kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan teklif

İngiliz ekibi Vedat Muriqi için kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan teklif

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi'nin talipleri bitmek bilmiyor. Daha önce İtalya Serie A ve Premier Lig'den birçok takımın listesine giren Muriqi için bu kez bir İngiliz ekibi kesenin ağzını açtı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

15 Temmuz 2020 Çarşamba 20:08
İngiliz ekibi Vedat Muriqi için kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan teklif

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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İngiliz ekibi Vedat Muriqi için kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan teklif

Sarı-lacivertli kulüp, oyuncu arayışlarını sürdürürken diğer yandan Ada'da Premier Lig'e hangi takımın yükseleceğini yakından takip ediyor.

İngiliz ekibi Vedat Muriqi için kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan teklif

Kanarya, teknik direktörlüğünü Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in yaptığı West Bromwich Albion takımının, İngiltere Championship'i ilk iki sırada tamamlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

İngiliz ekibi Vedat Muriqi için kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan teklif

BILIC İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre; Hırvat antrenör Bilic, Premier Lig'e yükselmeleri halinde, takıma katacağı yıldız transferi olarak Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'i düşünüyor.

İngiliz ekibi Vedat Muriqi için kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan teklif

Bilic'in, Muriqi için 20 milyon Pound (yaklaşık 170 milyon TL) gibi bir bedeli gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında.

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