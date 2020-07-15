İngiliz ekibi Vedat Muriqi için kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan teklif

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi'nin talipleri bitmek bilmiyor. Daha önce İtalya Serie A ve Premier Lig'den birçok takımın listesine giren Muriqi için bu kez bir İngiliz ekibi kesenin ağzını açtı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri