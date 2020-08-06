Hasan Ali'de ortalık karıştı! Galatasaraylı eski yıldız ile karşı karşıya...

Yeni sezon çalışmaları için kolları sıvayan Fenerbahçe, kadroda bulunan ve sözleşmesi biten bazı isimler için de karar verme aşamasında. Bu isimlerden biri olan ve adı Medipol Başakşehir, Galatasaray ve birçok kulüple anılan Hasan Ali Kaldırım için bu kez İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...