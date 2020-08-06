HaberlerGaleriHasan Ali'de ortalık karıştı! Galatasaraylı eski yıldız ile karşı karşıya...
Hasan Ali'de ortalık karıştı! Galatasaraylı eski yıldız ile karşı karşıya...
Yeni sezon çalışmaları için kolları sıvayan Fenerbahçe, kadroda bulunan ve sözleşmesi biten bazı isimler için de karar verme aşamasında. Bu isimlerden biri olan ve adı Medipol Başakşehir, Galatasaray ve birçok kulüple anılan Hasan Ali Kaldırım için bu kez İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
6 Ağustos 2020 Perşembe 11:42
Güncelleme: 06.08.2020 11:44
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe şampiyonluktan başka bir şey düşünmezken, şampiyon bir kadro kurma gayretiyle birçok isimle temas halinde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın farklı futbol liglerinin yanı sıra, yurt içinden de birçok ismi kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertliler halihazırda Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi biten bazı isimler için de karar vermek durumunda.
Bu isimlerden biri olan ve sezonun tamamlanmasıyla sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu Hasan Ali Kaldırım, transferde önceliği Fenerbahçe'ye vermişti.
YILLIK 400 BİN EURO Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe oyuncuya 1+1 yıllık teklifte bulunurken yıllık 400 bin Euro önerdi.
AĞIRDAN ALDI AMA YİNE OLMADI Milli sol bek, teklifin 2+1 yıla çıkması ve ücretin de yükseltilmesi için diğer görüşmeleri ağırdan aldı. Ancak Fenerbahçe'den beklediği karşılığı göremedi.