Hasan Ali Kaldırım: "Yeni bir heyecan..."

"Heyecanlıyız, yeni bir ekip var"

Yeni sezon öncesi heyecan vurgusu yapan milli sol bek, "Heyecanlıyız, yeni bir ekip var. Hedeflerimiz tabii ki büyük. Taraftarlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. İtici güç olarak onları yanımızda görmek istiyoruz. Son yıllarda başarıya biraz aç kaldık. Bu sene inşallah her şey bizim adımıza güzel geçer ve taraftarlarımızı mutlu ederiz. Taraftarlarımızın desteğini, kupalarla onlara armağan etmek istiyoruz. Bütün kupalara talibiz. Önümüzde yoğun bir hazırlık dönemi olacak. Hocamızın sistemini uygulamak için önümüzde 4-5 hafta var. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirip, hazır hale gelmek istiyoruz" diye konuştu.