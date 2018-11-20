Gerçek ortaya çıktı! Comolli, Koemandan önce o isimle görüştü - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    GALERİ

    Gerçek ortaya çıktı! Comolli, Koeman'dan önce o isimle görüştü

    Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, Erwin Koeman'ı sezon sonuna kadar takımın başında tutmayı düşündüğünü açıklamadan önce dünyaca ünlü bir isimle temasa geçtiği ortaya çıktı.
    20 Kasım 2018 Salı, 09:01:38 Güncelleme: 09:51:55
    Gerçek ortaya çıktı! Comolli, Koemandan önce o isimle görüştü

    Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, Phillip Cocu'yla yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Erwin Koeman ile sezon sonuna kadar yola devam etmek istediklerini açıklamıştı. Fransız futbol adamının Koeman hakkında son karar verilmeden önce başka bir teknik direktörle görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Gerçek ortaya çıktı! Comolli, Koemandan önce o isimle görüştü

    İLK ADAY LAURENT BLANC'DI
    Hürriyet'in haberine göre Damien Comolli, teknik direktörlük görevi için ilk adayı olan Fransız teknik direktör Laurent Blanc'la bir görüşme gerçekleştirdi ancak Fransız teknik adamın istediği oyuncuların alınamayacağını öğrenince anlaşma suya düştü.

    Gerçek ortaya çıktı! Comolli, Koemandan önce o isimle görüştü

    SON KARARI ALİ KOÇ VERDİ
    Koeman'la iyi bir ritm yakalanmasının taraftarın da Hollandalıyı benimsemesinin, devam kararında önemli rol oynadığı belirtilen haberde son kararı ise Ali Koç'un verdiği aktarıldı.

    Gerçek ortaya çıktı! Comolli, Koemandan önce o isimle görüştü

    NİHAİ KARAR KOEMAN OLDU
    Koç ile Comolli arasında yapılan istişarede, "Hocamızın donanımı yeterli. Oyuncu grubumuz kendisine saygı duyuyor. Kendisini kanıtlama çabasında… Şu mali tabloda yeni bir maceraya atılmaktansa ona bir şans vermemiz kulüp için daha iyi olacaktır." görüşünde birleşildi.

    Gerçek ortaya çıktı! Comolli, Koemandan önce o isimle görüştü

    Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verilmesi sonrası teknik direktörlük görevini yardımcı antrenörlerden Erwin Koeman üstlenmişti. Koeman, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

    Gerçek ortaya çıktı! Comolli, Koemandan önce o isimle görüştü
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