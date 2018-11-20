Gerçek ortaya çıktı! Comolli, Koemandan önce o isimle görüştü

NİHAİ KARAR KOEMAN OLDU

Koç ile Comolli arasında yapılan istişarede, "Hocamızın donanımı yeterli. Oyuncu grubumuz kendisine saygı duyuyor. Kendisini kanıtlama çabasında… Şu mali tabloda yeni bir maceraya atılmaktansa ona bir şans vermemiz kulüp için daha iyi olacaktır." görüşünde birleşildi.