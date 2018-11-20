Gerçek ortaya çıktı! Comolli, Koemandan önce o isimle görüştü

Gerçek ortaya çıktı! Comolli, Koeman'dan önce o isimle görüştü
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, Erwin Koeman'ı sezon sonuna kadar takımın başında tutmayı düşündüğünü açıklamadan önce dünyaca ünlü bir isimle temasa geçtiği ortaya çıktı.
20 Kasım 2018 Salı, 09:01:38
Güncelleme: 09:51:55
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, Phillip Cocu'yla yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Erwin Koeman ile sezon sonuna kadar yola devam etmek istediklerini açıklamıştı. Fransız futbol adamının Koeman hakkında son karar verilmeden önce başka bir teknik direktörle görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İLK ADAY LAURENT BLANC'DI Hürriyet'in haberine göre Damien Comolli, teknik direktörlük görevi için ilk adayı olan Fransız teknik direktör Laurent Blanc'la bir görüşme gerçekleştirdi ancak Fransız teknik adamın istediği oyuncuların alınamayacağını öğrenince anlaşma suya düştü.
SON KARARI ALİ KOÇ VERDİ Koeman'la iyi bir ritm yakalanmasının taraftarın da Hollandalıyı benimsemesinin, devam kararında önemli rol oynadığı belirtilen haberde son kararı ise Ali Koç'un verdiği aktarıldı.
NİHAİ KARAR KOEMAN OLDU Koç ile Comolli arasında yapılan istişarede, "Hocamızın donanımı yeterli. Oyuncu grubumuz kendisine saygı duyuyor. Kendisini kanıtlama çabasında… Şu mali tabloda yeni bir maceraya atılmaktansa ona bir şans vermemiz kulüp için daha iyi olacaktır." görüşünde birleşildi.
Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verilmesi sonrası teknik direktörlük görevini yardımcı antrenörlerden Erwin Koeman üstlenmişti. Koeman, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.