Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin talebine ret: Anamız bizi bunun için doğurdu!

FENERBAHÇE 5 YIL BEKLEDİ

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti. Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.