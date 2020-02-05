Futbol otoriteleri derbiyi yorumladı: Fenerbahçe etkili bir takım
Fenerbahçe 45. saniyede öne geçse ve istatistiklerde çok iyi olsa da kaybetti. Sizce sarılacivertli takımda galibiyet için eksik olan neydi?
UZUNDURUKAN: Fenerbahçe, Trabzon gibi çok zor bir deplasmanda etkili bir futbol ortaya koydu. Trabzonspor'dan daha çok gol pozisyonuna girdi.
Ama Trabzonspor'un atanı ile tutanı; Fenerbahçe'deki atan ile tutandan daha iyiydi. Oyunun son bölümünde Trabzonspor, topu Fenerbahçe'ye bırakarak iyi savunma yaptı.
Fenerbahçe de bu savunmayı aşamadı. Fenerbahçe bu sezon büyük maçları iyi oynuyor. Büyük maçlarda Fenerbahçe için iç saha-dış saha fark etmiyor. Sarı-lacivertliler için bu büyük bir artı. Fenerbahçe takımının fiziksel gücü de rakiplerinin önünde. 70. dakikadan sonra rakipleri yorulurken, Fenerbahçe daha zinde bir takım görüntüsü veriyor...
KAPSAL: İstatistikler üzerinden her maçı değerlendirmek yalnız Fenerbahçe olayı değil. İstatistiksel olarak birinci olan şampiyon olmuyor. Alınan puanlar üzerinden şampiyonluk geliyor. Evet futbolda ölçmediğin bir veriyi geliştiremezsin. Bu futbol için önemli bir detaydır. Her şeyin de bunun üzerinden okunmasını doğru bulmuyorum. Esas oyunun gidişatını iyi okumak, ona göre hücum ve savunmada hamleler yapmak, işin taktiksel kısmı bunlardan daha da öne çıkıyor.
Fenerbahçe 60. dakikada ilk değişikliğini Deniz ve Emre ile yaptı. Rakibe böyle bir mesaj verdi. Rakibi baskı altına alan, 'Biz bu maçı alacağız' mesajı Mevlüt ve Ferdi değişikliği olmalıydı. Bütün takımlar oyun planını rakip ceza alanı içinde topla buluşmak ve gol atmak üzerine kurgular. Fenerbahçe'nin topu oraya getiren oyun yapısı var ama olumlu bir şekilde sonuçlandıramıyor. Bunun tek sebebi hücumda becerili futbolcuların sahada olması yerine, koşu mesafesi yüksek isimlerin tercih edilmesi. Emre ve Deniz'in oyuna girdiği bölümde Ozan hücumda sağ çizgide değerlendiriliyorsa, hem de yenik durumdayken, bu hamle başlı başına zaten çok şey anlatıyor.