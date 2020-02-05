Futbol otoriteleri derbiyi yorumladı: Fenerbahçe etkili bir takım



Fenerbahçe 60. dakikada ilk değişikliğini Deniz ve Emre ile yaptı. Rakibe böyle bir mesaj verdi. Rakibi baskı altına alan, 'Biz bu maçı alacağız' mesajı Mevlüt ve Ferdi değişikliği olmalıydı. Bütün takımlar oyun planını rakip ceza alanı içinde topla buluşmak ve gol atmak üzerine kurgular. Fenerbahçe'nin topu oraya getiren oyun yapısı var ama olumlu bir şekilde sonuçlandıramıyor. Bunun tek sebebi hücumda becerili futbolcuların sahada olması yerine, koşu mesafesi yüksek isimlerin tercih edilmesi. Emre ve Deniz'in oyuna girdiği bölümde Ozan hücumda sağ çizgide değerlendiriliyorsa, hem de yenik durumdayken, bu hamle başlı başına zaten çok şey anlatıyor.



