Fransızlar yazdı! Slimaninin yerine o geliyor - Galeri - Fotomaç
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Fransızlar yazdı! Slimani'nin yerine o geliyor
Sarı-Lacivertlilerde bekleneni bir türlü veremeyen Slimani, gözden çıkarıldı. Fransız basınına göre Slimani'nin yerine yakından tanıdığımız yıldız isim gelecek.
7 Aralık 2018 Cuma, 22:11:51
Güncelleme: 07:43:43
Büyük umutlarla transfer edilen İslam Slimani bir türlü beklenilen seviyeye çıkamıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler, Cezayirli oyuncu yerine direkt 11 oynayabilecek bir isim arıyor.
Sezon başındaki gibi macera aramak istemeyen Kanarya'nın Süper Lig'i yakından bilen Emmanuel Adebayor ile temasta olduğu kaydedildi.
Fransa ve Afrika basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki oyuncu için Medipol Başakşehir ile masaya oturacak.
Togolu yıldızın, Süper Lig lideriyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.