Fransızlar yazdı! Slimaninin yerine o geliyor - Galeri - Fotomaç
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Fransızlar yazdı! Slimani'nin yerine o geliyor

Sarı-Lacivertlilerde bekleneni bir türlü veremeyen Slimani, gözden çıkarıldı. Fransız basınına göre Slimani'nin yerine yakından tanıdığımız yıldız isim gelecek.
7 Aralık 2018 Cuma, 22:11:51 Güncelleme: 07:43:43
Fransızlar yazdı! Slimaninin yerine o geliyor

Büyük umutlarla transfer edilen İslam Slimani bir türlü beklenilen seviyeye çıkamıyor.

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Fransızlar yazdı! Slimaninin yerine o geliyor

Sarı-lacivertliler, Cezayirli oyuncu yerine direkt 11 oynayabilecek bir isim arıyor.

Fransızlar yazdı! Slimaninin yerine o geliyor

Sezon başındaki gibi macera aramak istemeyen Kanarya'nın Süper Lig'i yakından bilen Emmanuel Adebayor ile temasta olduğu kaydedildi.

Fransızlar yazdı! Slimaninin yerine o geliyor

Fransa ve Afrika basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki oyuncu için Medipol Başakşehir ile masaya oturacak.

Fransızlar yazdı! Slimaninin yerine o geliyor

Togolu yıldızın, Süper Lig lideriyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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