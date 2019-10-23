Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş transfer hamlesi!

Fenerbahçe forması altında Audi Cup'ta gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'de istediği süreyi alamıyor. Ligin ilk haftasında Gaziantep FK maçında gol atan, Başakşehir deplasmanında da kritik bir asistle takımına galibiyeti getiren isimlerin başında gelen Ferdi'den flaş bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar...

23 Ekim 2019 Çarşamba 12:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





