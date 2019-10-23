Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş transfer hamlesi!

Fenerbahçe forması altında Audi Cup'ta gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'de istediği süreyi alamıyor. Ligin ilk haftasında Gaziantep FK maçında gol atan, Başakşehir deplasmanında da kritik bir asistle takımına galibiyeti getiren isimlerin başında gelen Ferdi'den flaş bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar...
23 Ekim 2019 Çarşamba 12:47
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Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Ferdi Kadıoğlu'na şans vermemesinin nedeni ortaya çıkmıştı.
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Süper Lig'de Denizlispor deplasmanında kazanan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yeteri kadar süre almaması Ersun Yanal'a yönelik eleştirileri artırdı. Tecrübeli teknik adamın, Ferdi Kadıoğlu hakkındaki düşüncesi ve planları ise ortaya çıktı.
Yanal ve ekibinin, Audi Cup'taki performansı nedeniyle Ferdi Kadıoğlu'nu son anda takımda tuttuğu öğrenildi. Ferdi Kadıoğlu'nun Almanya'daki organizasyondaki performansı sonrası kiralık gönderilme kararından vazgeçildiği ifade edildi.
Tecrübeli teknik adamın, Ferdi Kadıoğlu'nun eksikleri olduğunu düşündüğü ve bu yüzden süre vermediği iddia edilmişti.
Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu da oynamadığı için üzgün.