Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş transfer hamlesi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş transfer hamlesi!

Fenerbahçe forması altında Audi Cup'ta gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'de istediği süreyi alamıyor. Ligin ilk haftasında Gaziantep FK maçında gol atan, Başakşehir deplasmanında da kritik bir asistle takımına galibiyeti getiren isimlerin başında gelen Ferdi'den flaş bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar...
23 Ekim 2019 Çarşamba 12:47
Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş transfer hamlesi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Ferdi Kadıoğlu'na şans vermemesinin nedeni ortaya çıkmıştı.

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Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş transfer hamlesi!

Süper Lig'de Denizlispor deplasmanında kazanan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yeteri kadar süre almaması Ersun Yanal'a yönelik eleştirileri artırdı. Tecrübeli teknik adamın, Ferdi Kadıoğlu hakkındaki düşüncesi ve planları ise ortaya çıktı.

Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş transfer hamlesi!

Yanal ve ekibinin, Audi Cup'taki performansı nedeniyle Ferdi Kadıoğlu'nu son anda takımda tuttuğu öğrenildi. Ferdi Kadıoğlu'nun Almanya'daki organizasyondaki performansı sonrası kiralık gönderilme kararından vazgeçildiği ifade edildi.

Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş transfer hamlesi!

Tecrübeli teknik adamın, Ferdi Kadıoğlu'nun eksikleri olduğunu düşündüğü ve bu yüzden süre vermediği iddia edilmişti.

Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş transfer hamlesi!

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu da oynamadığı için üzgün.

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