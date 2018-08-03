Fenere Faslı Maestro: Adel Taarabt

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F.Bahçe'nin bundan sonraki transfer planı; bir stoper, bir de forvet takviyesi yapmak. Ancak Fas basını Kanarya'ya on numara yazdı.
Sarı-lacivertlilerin, Benfica'dan ayrılması beklenen Adel Taarabt'ı kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.
Fransa'nın Nantes kulübüne katılmak üzereyken maaş konusunda anlaşamaması nedeniyle masadan kalkan 29 yaşındaki Faslı oyuncu için Fenerbahçe'nin devrede olduğu kaydedildi.
Kariyeri boyunca istikrarlı forma şansı bulamayan Taarabt; Lens, Tottenham, QPR, Fulham, Milan, Benfica ve son olarak Genoa (kiralık) forması giymişti.