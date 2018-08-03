Fenere Faslı Maestro: Adel Taarabt - Galeri - Fotomaç
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    Fener'e Fas'lı Maestro: Adel Taarabt

    3 Ağustos 2018 Cuma, 22:32:12 Güncelleme: 22:33:06
    Fener'e Fas'lı Maestro: Adel Taarabt
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    • 4
    Fenere Faslı Maestro: Adel Taarabt

    F.Bahçe'nin bundan sonraki transfer planı; bir stoper, bir de forvet takviyesi yapmak. Ancak Fas basını Kanarya'ya on numara yazdı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fener'e Fas'lı Maestro: Adel Taarabt
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    • 4
    Fenere Faslı Maestro: Adel Taarabt

    Sarı-lacivertlilerin, Benfica'dan ayrılması beklenen Adel Taarabt'ı kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

    Fener'e Fas'lı Maestro: Adel Taarabt
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    • 4
    Fenere Faslı Maestro: Adel Taarabt

    Fransa'nın Nantes kulübüne katılmak üzereyken maaş konusunda anlaşamaması nedeniyle masadan kalkan 29 yaşındaki Faslı oyuncu için Fenerbahçe'nin devrede olduğu kaydedildi.

    Fener'e Fas'lı Maestro: Adel Taarabt
    • 4
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    Fenere Faslı Maestro: Adel Taarabt

    Kariyeri boyunca istikrarlı forma şansı bulamayan Taarabt; Lens, Tottenham, QPR, Fulham, Milan, Benfica ve son olarak Genoa (kiralık) forması giymişti.

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