Fenerbahçe'yi yıkan haber! Max Kruse...

Fenerbahçe Süper Lig'in 9. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde tek hedef Denizlispor maçından sonra galibiyet serisine devam etmek. Teknik direktör Ersun Yanal da bu bağlamda çalışmalarına devam etti ve hafta içi oyuncularını zorlu Konyaspor maçına hazırladı. Fakat sarı-lacivertlilere dün Max Kruse'den kötü haber gelmişti. Kötü haberin detayları da belli oldu. İşte son gelişmeler...

26 Ekim 2019 Cumartesi 07:28 Güncelleme: 26.10.2019 07:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





