Fenerbahçe'yi yıkan haber! Max Kruse...

Fenerbahçe Süper Lig'in 9. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde tek hedef Denizlispor maçından sonra galibiyet serisine devam etmek. Teknik direktör Ersun Yanal da bu bağlamda çalışmalarına devam etti ve hafta içi oyuncularını zorlu Konyaspor maçına hazırladı. Fakat sarı-lacivertlilere dün Max Kruse'den kötü haber gelmişti. Kötü haberin detayları da belli oldu. İşte son gelişmeler...
26 Ekim 2019 Cumartesi 07:28
Güncelleme: 26.10.2019 07:28
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe Süper Lig'in 9. haftasında taraftarı önünde İttifak holding Konyaspor ile karşılaşacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Zorlu karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilere sakat futbolculardan iyi haber gelirken Max Kruse'nin Konyaspor maçında forma giyemeyeceği duyurulmuştu.
Serdar Aziz, Hasan Ali, Tolgay, Moses, Isla ve Rodrigues'in sakatlıklarının ardından Emre ve MaxKruse'de sakatlık yaşamıştı.
Hasan Ali'nin yokluğunda sol bek pozisyonunda oynayan Dirar'ın da milli arada ameliyat olduğu açıklanmıştı.
Milli arada çalışmalarını sürdüren Hasan Ali, Serdar, Moses ve takıma geç katılan Adil Rami de fiziki eksiklerini giderdi.