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Fenerbahçe'yi Lemos da kesmedi! Savunmaya bir transfer daha
7 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırabilmek adına transferde gaza basan ve 8 oyuncuyu birden kadrosuna katan Fenerbahçe durmak bilmiyor. Mauricio Lemos'u renklerine bağlayarak defansa takviye yapan sarı-lacivertli ekip, Angolalı savunmayıcı da transfer etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
27 Ağustos 2020 Perşembe 19:32
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Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 53 puanla 7. sırada bitirmişti.
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Gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak sarı-lacivertli ekip, transfer döneminin resmen başlamasıyla beraber bombaları bir bir patlattı.
Teknik direktörlük koltuğuna Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor.
Bu kapsamda transferde büyük oynayan Kanarya, 9 ismi resmen duyurdu.
F.Bahçe, adı Galatasaray'la da anılan Mert Hakan Yandaş ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.