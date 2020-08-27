Fenerbahçe'yi Lemos da kesmedi! Savunmaya bir transfer daha - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'yi Lemos da kesmedi! Savunmaya bir transfer daha

7 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırabilmek adına transferde gaza basan ve 8 oyuncuyu birden kadrosuna katan Fenerbahçe durmak bilmiyor. Mauricio Lemos'u renklerine bağlayarak defansa takviye yapan sarı-lacivertli ekip, Angolalı savunmayıcı da transfer etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:32
Fenerbahçe'yi Lemos da kesmedi! Savunmaya bir transfer daha

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 53 puanla 7. sırada bitirmişti.

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Fenerbahçe'yi Lemos da kesmedi! Savunmaya bir transfer daha

Gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak sarı-lacivertli ekip, transfer döneminin resmen başlamasıyla beraber bombaları bir bir patlattı.

Fenerbahçe'yi Lemos da kesmedi! Savunmaya bir transfer daha

Teknik direktörlük koltuğuna Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor.

Fenerbahçe'yi Lemos da kesmedi! Savunmaya bir transfer daha

Bu kapsamda transferde büyük oynayan Kanarya, 9 ismi resmen duyurdu.

Fenerbahçe'yi Lemos da kesmedi! Savunmaya bir transfer daha

F.Bahçe, adı Galatasaray'la da anılan Mert Hakan Yandaş ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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