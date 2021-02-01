Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transferde son gün ayrılığı! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'ye transferde son gün ayrılığı! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, ara dönemde kadrosuna Mesut Özil, Osayi, Attila ve İrfcan Can Kahveci gibi isimleri katarken, bir yandan da ayrılacaklar belli oluyor. Kanarya, Kemal Ademi'yi Karagümrük'e gönderirken, son gün sürprizleri yaşanabilir. İddiaya göre bu sürprizler Ferdi Kadıoğlu ve Mert Hakan Yandaş özelinde. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye transferde son gün ayrılığı! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'ye transferde son gün ayrılığı! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Mesut Özil, Osayi, Attila ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna dahil ederken, bir yandan oyuncularını takıma ısındırmak ve Hatayspor karşısında 3 puanı almak istiyor.

Fenerbahçe'ye transferde son gün ayrılığı! Ferdi Kadıoğlu...

Kanarya, transferin son günlerinde Galatasaray'a İrfan Can çalımı atarak yıldız isme 4.5 yıllık sözleşme imzalatırken, bununla beraber takımdan ayrılacak isimler için de çalışmalar yürütüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye transferde son gün ayrılığı! Ferdi Kadıoğlu...

ADEMI GİTTİ
Fenerbahçe'de gönderilen ilk isim Kemal Ademi oldu. Golcü futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Fenerbahçe'ye transferde son gün ayrılığı! Ferdi Kadıoğlu...

Kanarya'da ayrılıkların daha da fazla olması beklenirken, sürpriz bir teklif geldi.

Fenerbahçe'ye transferde son gün ayrılığı! Ferdi Kadıoğlu...

Ara transfer döneminin son saatlerinde Süper Lig takımlarında dengeler değişti.

SON DAKİKA