Fenerbahçe'ye transferde son gün ayrılığı! Ferdi Kadıoğlu...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, ara dönemde kadrosuna Mesut Özil, Osayi, Attila ve İrfcan Can Kahveci gibi isimleri katarken, bir yandan da ayrılacaklar belli oluyor. Kanarya, Kemal Ademi'yi Karagümrük'e gönderirken, son gün sürprizleri yaşanabilir. İddiaya göre bu sürprizler Ferdi Kadıoğlu ve Mert Hakan Yandaş özelinde. İşte detaylar...
01 Şubat 2021 Pazartesi 11:08, Güncelleme 01.02.2021 11:26
Fenerbahçe'ye transferde son gün ayrılığı! Ferdi Kadıoğlu...