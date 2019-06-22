Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İmzayı atıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İmzayı atıyor

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak ve geride bıraktığımız sezonun izlerini silmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer listesine önemli isimleri dahil etmişti. Sarı-lacivertli takıma, hedeflediği yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:25
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İmzayı atıyor

Fenerbahçe Süper Lig'de geride bıraktığı kötü sezonun izlerini silmek için transferde önemli oyuncular için mesai harcıyor.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İmzayı atıyor

Sportif direktör Damien Comolli'nin belirlediği liste üzerinden gidilirken, takımda hemen her mevkiye takviye yapılmaya hazırlanılıyor.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İmzayı atıyor

Kolarov transferinde imzaya yaklaşan sarı-lacivertli takım ilgilendiği bir başka yıldız isimde ise hayal kırıklığına uğradı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İmzayı atıyor

İtalyan basınından Sky Italia'nın haberine göre Fenerbahçe'nin de ısrarla istediği stoper Cristian Zapata, Genoa ile anlaşmak üzere.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İmzayı atıyor

Milan'la sözleşmesinin sonuna gelen Kolombiyalı futbolcunun iki yıllık sözleşme konusunda mutabakata vardığı ifade edildi.

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