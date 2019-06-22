Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İmzayı atıyor
Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak ve geride bıraktığımız sezonun izlerini silmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer listesine önemli isimleri dahil etmişti. Sarı-lacivertli takıma, hedeflediği yıldız futbolcudan kötü haber geldi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
22 Haziran 2019 Cumartesi 09:25
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe Süper Lig'de geride bıraktığı kötü sezonun izlerini silmek için transferde önemli oyuncular için mesai harcıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sportif direktör Damien Comolli'nin belirlediği liste üzerinden gidilirken, takımda hemen her mevkiye takviye yapılmaya hazırlanılıyor.
Kolarov transferinde imzaya yaklaşan sarı-lacivertli takım ilgilendiği bir başka yıldız isimde ise hayal kırıklığına uğradı.
İtalyan basınından Sky Italia'nın haberine göre Fenerbahçe'nin de ısrarla istediği stoper Cristian Zapata, Genoa ile anlaşmak üzere.
Milan'la sözleşmesinin sonuna gelen Kolombiyalı futbolcunun iki yıllık sözleşme konusunda mutabakata vardığı ifade edildi.