Fenerbahçeye transferde kötü haber! - Fotomaç
19 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Orta sahaya yıldız bir ismi transfer etmek isteyen Fenerbahçe'ye, İngiltere'den kötü haber geldi.
19 Ocak 2019 Cumartesi, 10:29:44 Güncelleme: 10:43:14
Fenerbahçeye transferde kötü haber!

Sezonun ilk yarısında beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeye transferde kötü haber!

Başkan Ali Koç, Camiaya Sesleniş programında 5 bölgeye transfer yapılmak istendiğini açıklamıştı.

Fenerbahçeye transferde kötü haber!

Stoper, orta saha, sağ kanat, sol kanat ve forvet bölgelerine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde bu bölgelerden en az üçüne transferleri gerçekleştirecek.

Fenerbahçeye transferde kötü haber!

Uzun süre Chelsea'den Fabregas'ı isteyen sarı-lacivertliler bu ismi Monaco'ya kaptırmıştı.

Fenerbahçeye transferde kötü haber!

Özellikle orta saha için yıldız bir ismi düşünen sarı lacivertlilere İngiltere'den bir kötü haber daha geldi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN