Fenerbahçeye transferde kötü haber! - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
Orta sahaya yıldız bir ismi transfer etmek isteyen Fenerbahçe'ye, İngiltere'den kötü haber geldi.
19 Ocak 2019 Cumartesi, 10:29:44
Güncelleme: 10:43:14
Sezonun ilk yarısında beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Ali Koç, Camiaya Sesleniş programında 5 bölgeye transfer yapılmak istendiğini açıklamıştı.
Stoper, orta saha, sağ kanat, sol kanat ve forvet bölgelerine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde bu bölgelerden en az üçüne transferleri gerçekleştirecek.
Uzun süre Chelsea'den Fabregas'ı isteyen sarı-lacivertliler bu ismi Monaco'ya kaptırmıştı.
Özellikle orta saha için yıldız bir ismi düşünen sarı lacivertlilere İngiltere'den bir kötü haber daha geldi.