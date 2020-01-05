Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Resmen açıkladılar

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe'de çalışmalar hızlandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar transfer hedefleriyle bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Özelikle Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği yıldız stoperle ilgili müjdeli haber Almanya'dan geldi. İşte Fenerbahçe'de transferde son durum ve yaşanan gündem yaratacak transfer gelişmesi...

5 Ocak 2020 Pazar 19:09 Güncelleme: 05.01.2020 19:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





