Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Resmen açıkladılar - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ocak 2020, Pazar
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Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Resmen açıkladılar

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe'de çalışmalar hızlandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar transfer hedefleriyle bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Özelikle Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği yıldız stoperle ilgili müjdeli haber Almanya'dan geldi. İşte Fenerbahçe'de transferde son durum ve yaşanan gündem yaratacak transfer gelişmesi...
5 Ocak 2020 Pazar 19:09 Güncelleme: 05.01.2020 19:09
Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Resmen açıkladılar
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. İlk hedefini sol bek ve stoper mevkileri olarak belirleyen sarı-lacivertliler, ilk transferini duyurmaya hazırlanıyor.
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Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Resmen açıkladılar

Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe topladığı 31 puanla 4. sırada yer almıştı.

Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Resmen açıkladılar

Teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, sarı-lacivertli kurmaylar bir süredir transferde ince eleyip sık dokuyordu.

Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Resmen açıkladılar

Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de yönetim bahane istemezken eksik bölgeleri tamamlamak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Resmen açıkladılar

Ligin ilk yarısında gol yollarında etkili bir profil çizen sarı-lacivertliler, aynı başarıyı savunma bölgesinde gösteremedi.

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