Fenerbahçeye Slimani piyangosu! Transfer resmen... - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye Slimani piyangosu! Transfer resmen...
Geldiği günden itibaren büyük hayal kırıklığı yaşatan Islam Slimani için Fenerbahçe'ye dev piyango...
18 Ocak 2019 Cuma, 11:38:39
Güncelleme: 11:43:49
Spor Toto Süper Ligi'nde Fenerbahçe'de istenilen katkıyı tam anlamıyla gösteremeyen Islam Slimani konusunda sarı lacivertlilerde flaş gelişme...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 14 maça çıkan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, yalnızca 1 gol atarak Fenerbahçe taraftarları tarafından tepkiye maruz kalmıştı.
Şu an Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Cezayirli forvete bomba bir teklif geldi...
Performans düşüklüğüne rağmen İngiltere'ye uyum sorunu olmayacağını düşünen İngiliz ekip, Slimani'yi transfer etme kararı aldı.
O takım, Championship ekiplerinden Aston Villa... Hücum hattına oyuncu arayan bordo mavililer, doğru tercihin Slimani olduğuna kanaat getirdi ve Leicester City'e resmen teklifini yaptı.