Fenerbahçeye İtalyan golcü! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye İtalyan golcü!
Çizme basını, Fenerbahçe'nin Southampton'ın gözden çıkardığı İtalyan golcü ile ilgilendiğini yazdı. 27 yaşındaki golcünün talibi çok.
3 Ocak 2019 Perşembe, 22:59:53
Güncelleme: 07:50:36
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde stoper ve forvet transferlerine ağırlık verilmiş durumda.
Çizme basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Southampton forması giyen İtalyan golcü ile ilgileniyor.
Calciomercato sitesi, sarı-lacivertli kulübün, Southampton'da bekleneni veremeyen Manolo Gabbiadini'yi istediğini duyurdu.
27 yaşındaki golcü için Milan, CSKA Moskova, Spartak Moskova ve Real Betis'in de devrede olduğu belirtilirken, Gabbiadini'nin menajeri Silvio Pagliari'nin teklifler hakkında Southampton ile görüşme halinde olduğu kaydedildi.
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