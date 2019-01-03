Fenerbahçeye İtalyan golcü! - Galeri - Fotomaç
04 Ocak 2019, Cuma
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Fenerbahçe'ye İtalyan golcü!

Çizme basını, Fenerbahçe'nin Southampton'ın gözden çıkardığı İtalyan golcü ile ilgilendiğini yazdı. 27 yaşındaki golcünün talibi çok.
3 Ocak 2019 Perşembe, 22:59:53 Güncelleme: 07:50:36
Fenerbahçeye İtalyan golcü!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

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Fenerbahçeye İtalyan golcü!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde stoper ve forvet transferlerine ağırlık verilmiş durumda.

Fenerbahçeye İtalyan golcü!

Çizme basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Southampton forması giyen İtalyan golcü ile ilgileniyor.

Fenerbahçeye İtalyan golcü!

Calciomercato sitesi, sarı-lacivertli kulübün, Southampton'da bekleneni veremeyen Manolo Gabbiadini'yi istediğini duyurdu.

Fenerbahçeye İtalyan golcü!

27 yaşındaki golcü için Milan, CSKA Moskova, Spartak Moskova ve Real Betis'in de devrede olduğu belirtilirken, Gabbiadini'nin menajeri Silvio Pagliari'nin teklifler hakkında Southampton ile görüşme halinde olduğu kaydedildi.

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