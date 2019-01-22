Fenerbahçeye Ersun Yanal da çare olamadı - Fotomaç
22 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dün deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de kötü gidişe Ersun Yanal da çare olamadı.
22 Ocak 2019 Salı, 12:08:54 Güncelleme: 12:10:54
Fenerbahçeye Ersun Yanal da çare olamadı

Sarı-lacivertlilerde Phillip Cocu ve Erwin Koeman'ın ardından teknik direktör Ersun Yanal da kötü gidişata son veremedi

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Fenerbahçeye Ersun Yanal da çare olamadı

TEK GALİBİYET KUPADA

Yanal, Fenerbahçe'deki ikinci döneminde ilk resmi maçına Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında çıktı. Sarı-lacivertliler, konuk ettiği rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçeye Ersun Yanal da çare olamadı

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında deplasmanda Giresunspor'u 5-2 yendiği karşılaşma Yanal'ın takımıyla kazandığı tek galibiyet oldu.

Deneyimli teknik adam, daha sonra Fenerbahçe'nin başında çıktığı 3 karşılaşmada ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçeye Ersun Yanal da çare olamadı

Süper Lig'de oynadığı Antalyaspor ve son olarak Bursaspor maçlarından 1 puanla ayrılan Fenerbahçe, Ersun Yanal döneminde tek mağlubiyetini ise kupada son 16 turu ilk karşılaşmasında Ümraniyespor karşısında yaşadı.

Fenerbahçeye Ersun Yanal da çare olamadı

SKOR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Süper Lig'de Ersun Yanal yönetiminde henüz galibiyetle tanışamayan Fenerbahçe, bu dönemde oynadığı 3 mücadelenin 2'sinde skor üstünlüğünü son dakikalarda yediği gollerle kaybetti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk yarısını 2-0 üstünlükle kapatmasına rağmen biri son dakikalarda olmak üzere ikinci yarıda yediği 2 golle 1 puana razı oldu.

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