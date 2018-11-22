Fenerbahçeye büyük müjde! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye büyük müjde!
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyunculardan müjdeli haberler geldi.
22 Kasım 2018 Perşembe, 21:59:06
Güncelleme: 21:59:19
Fenerbahçe'de affedilme umutları kalmayan Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar, bir yarım sezon daha kadro dışı kalmak istemiyor.
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İki futbolcu da Ocak ayından Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakıyor.
Futbol Arena'nın haberine göre; Takımdan ayrılmayacağını kesin dille ifade eden Kameni'nin yanı sıra Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın olumlu tavrı yönetimde memnuniyet yarattı.
Sarı-lacivertli yönetim bu iki ismi elden çıkararak hem yabancı kontejanını düşürecek hem de mali yükten kurtulmayı hedefliyor.
Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın maaş yükünü bertaraf edecek olan Fenerbahçe, bu futbolculardan bonsevis elde etmeyi de umuyor.