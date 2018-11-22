Fenerbahçeye büyük müjde! - Galeri - Fotomaç
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Fenerbahçe'ye büyük müjde!

    Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyunculardan müjdeli haberler geldi.
    22 Kasım 2018 Perşembe, 21:59:06 Güncelleme: 21:59:19
    Fenerbahçeye büyük müjde!

    Fenerbahçe'de affedilme umutları kalmayan Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar, bir yarım sezon daha kadro dışı kalmak istemiyor.

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    Fenerbahçeye büyük müjde!

    İki futbolcu da Ocak ayından Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakıyor.

    Fenerbahçeye büyük müjde!

    Futbol Arena'nın haberine göre; Takımdan ayrılmayacağını kesin dille ifade eden Kameni'nin yanı sıra Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın olumlu tavrı yönetimde memnuniyet yarattı.

    Fenerbahçeye büyük müjde!

    Sarı-lacivertli yönetim bu iki ismi elden çıkararak hem yabancı kontejanını düşürecek hem de mali yükten kurtulmayı hedefliyor.

    Fenerbahçeye büyük müjde!

    Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın maaş yükünü bertaraf edecek olan Fenerbahçe, bu futbolculardan bonsevis elde etmeyi de umuyor.

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