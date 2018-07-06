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Fenerbahçe'ye Belçikalı orta saha!
6 Temmuz 2018 Cuma, 08:23:28 Güncelleme: 08:25:25
Fenerbahçe'ye Belçikalı orta saha!
Fenerbahçe'ye Belçikalı orta saha!
Fenerbahçe'ye Belçikalı orta saha!
Fenerbahçe'ye Belçikalı orta saha!
Çin ekibiyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Witsel yıllık 16 milyon Euro kazanıyor. Fenerbahçe'nin TJ Quanjian'a götürdüğü teklifin detayları henüz belli olmazken 29 yaşındaki oyuncunun yüksek ücreti teklifin "kiralama" olma ihtimalini güçlendiriyor.
Belçika ile 2018 Dünya Kupası çeyrek final maçında yarın 21.00'da Brezilya karşısına çıkacak olan Witsel, Dünya Kupası'nda ülkesinin oynadığı 4 maçın 3'üne ilk 11'de başladı.
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