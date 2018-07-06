Fenerbahçeye Belçikalı orta saha! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçe'ye Belçikalı orta saha!

    6 Temmuz 2018 Cuma, 08:23:28 Güncelleme: 08:25:25
    Fenerbahçe'ye Belçikalı orta saha!
    • 1
    • 4
    Fenerbahçeye Belçikalı orta saha!

    Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de orta sahaya takviye için girişimler başladı. Sarı lacivertliler Belçikalı yıldız oyuncu için Çin ekibine teklif götürdü.

    Fenerbahçe'ye Belçikalı orta saha!
    • 2
    • 4
    Fenerbahçeye Belçikalı orta saha!

    A Spor'un haberine göre Fenebahçe, Çin Süper Ligi takımlarından TJ Quanjian'da forma giyen Axel Witsel için Çin ekibine resmi teklifte bulundu.

    Fenerbahçe'ye Belçikalı orta saha!
    • 3
    • 4
    Fenerbahçeye Belçikalı orta saha!

    2017'nın ocak ayında TJ Quanjian tarafından Rus ekibi Zenit Saint Petersburg'dan transfer edilen Witsel, Çin'de geçirdiği sezonda 18 resmi maçta forma giydi ve 2 gol atabildi.

    Fenerbahçe'ye Belçikalı orta saha!
    • 4
    • 4
    Fenerbahçeye Belçikalı orta saha!

    Çin ekibiyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Witsel yıllık 16 milyon Euro kazanıyor. Fenerbahçe'nin TJ Quanjian'a götürdüğü teklifin detayları henüz belli olmazken 29 yaşındaki oyuncunun yüksek ücreti teklifin "kiralama" olma ihtimalini güçlendiriyor.

    Belçika ile 2018 Dünya Kupası çeyrek final maçında yarın 21.00'da Brezilya karşısına çıkacak olan Witsel, Dünya Kupası'nda ülkesinin oynadığı 4 maçın 3'üne ilk 11'de başladı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN