Fenerbahçe'ye ara transfer piyangosu! Gelsin paralar...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapan ve devamında da taraftarlarını memnun eden bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve takımı neredeyse sil baştan yenileyen sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Eksik gördüğü bölgelere takviye yapması beklenen Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Kadroda düşünülmeyen oyuncuya piyango gibi bir teklif geldi. İşte flaş ayrılığın detayları ve son dakika Fenerbahçe transfer haberinin ayrıntıları...