Fenerbahçe'ye ara transfer piyangosu! Gelsin paralar... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'ye ara transfer piyangosu! Gelsin paralar...

Fenerbahçe'ye ara transfer piyangosu! Gelsin paralar...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapan ve devamında da taraftarlarını memnun eden bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve takımı neredeyse sil baştan yenileyen sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Eksik gördüğü bölgelere takviye yapması beklenen Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Kadroda düşünülmeyen oyuncuya piyango gibi bir teklif geldi. İşte flaş ayrılığın detayları ve son dakika Fenerbahçe transfer haberinin ayrıntıları...

3 Aralık 2019 Salı 11:03 Güncelleme: 03.12.2019 11:16
Fenerbahçe'ye ara transfer piyangosu! Gelsin paralar...

Süper Lig'de Fenerbahçe yeni gelecek oyunculara kaynak yaratmak için kadrosunda düşünmediği isimleri elden çıkarmayı planlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye ara transfer piyangosu! Gelsin paralar...

Bu kapsamda teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sarı lacivertli kurmaylar, ocak ayı operasyonu için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'ye ara transfer piyangosu! Gelsin paralar...

Hareketli saatlerin yaşandığı Fenerbahçe'de transfer için, kasaya girecek para çok önemli.

Fenerbahçe'ye ara transfer piyangosu! Gelsin paralar...

UEFA'nın FFP kıskacında olan sarı lacivertlilerde, mevcut kadrodaki oyunculara gelecek teklif ya da teklifler bu anlamda büyük değer taşıyor...

Fenerbahçe'ye ara transfer piyangosu! Gelsin paralar...

Planlarını da buna göre şekillendirmek zorunda olan sportif direktör Damien Comolli, gelecek para ile sol bek başta olmak üzere takımın eksikleri üzerinden transfer hamlelerini yapacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN