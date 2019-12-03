Fenerbahçe'ye ara transfer piyangosu! Gelsin paralar...
Yeni sezona iddialı bir giriş yapan ve devamında da taraftarlarını memnun eden bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve takımı neredeyse sil baştan yenileyen sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Eksik gördüğü bölgelere takviye yapması beklenen Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Kadroda düşünülmeyen oyuncuya piyango gibi bir teklif geldi. İşte flaş ayrılığın detayları ve son dakika Fenerbahçe transfer haberinin ayrıntıları...
3 Aralık 2019 Salı 11:03
Güncelleme: 03.12.2019 11:16
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Süper Lig'de Fenerbahçe yeni gelecek oyunculara kaynak yaratmak için kadrosunda düşünmediği isimleri elden çıkarmayı planlıyor.
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Bu kapsamda teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sarı lacivertli kurmaylar, ocak ayı operasyonu için kolları sıvadı.
Hareketli saatlerin yaşandığı Fenerbahçe'de transfer için, kasaya girecek para çok önemli.
UEFA'nın FFP kıskacında olan sarı lacivertlilerde, mevcut kadrodaki oyunculara gelecek teklif ya da teklifler bu anlamda büyük değer taşıyor...
Planlarını da buna göre şekillendirmek zorunda olan sportif direktör Damien Comolli, gelecek para ile sol bek başta olmak üzere takımın eksikleri üzerinden transfer hamlelerini yapacak.