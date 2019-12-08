Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Demir Grup Sivasspor maçına çevrildi. Lider konumda bulunan Sivas temsilcisi karşısında zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir mücadeleye çıkacak olan sarı-lacivertlilere 3 müjdeli haber birden geldi...
8 Aralık 2019 Pazar 11:47
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rakibini Muriç (2), Gustavo, Ferdi ve Kruse'nin golleriyle 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2 maç aradan sonra galip gelerek rahat bir nefes aldı.
Ligin ilk yarısında kalan 3 maçını kayıpsız geçmek isteyen Kanarya, 15. haftada lider Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sivas ekibinin 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, rakibini devirerek puan farkını 2'ye düşürmek ve zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.
15 Aralık Pazar günü oynanacak Sivasspor maçına odaklanan Fenerbahçe'deGençlerbirliği maçında sakatlıkları nedeniyle oyundan alınan futbolcular Serdar Aziz, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.