Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Demir Grup Sivasspor maçına çevrildi. Lider konumda bulunan Sivas temsilcisi karşısında zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir mücadeleye çıkacak olan sarı-lacivertlilere 3 müjdeli haber birden geldi...