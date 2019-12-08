Fenerbahçe'ye 3 müjde birden! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Demir Grup Sivasspor maçına çevrildi. Lider konumda bulunan Sivas temsilcisi karşısında zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir mücadeleye çıkacak olan sarı-lacivertlilere 3 müjdeli haber birden geldi...

8 Aralık 2019 Pazar 11:47
Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Rakibini Muriç (2), Gustavo, Ferdi ve Kruse'nin golleriyle 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2 maç aradan sonra galip gelerek rahat bir nefes aldı.

Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Ligin ilk yarısında kalan 3 maçını kayıpsız geçmek isteyen Kanarya, 15. haftada lider Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Sivas ekibinin 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, rakibini devirerek puan farkını 2'ye düşürmek ve zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

15 Aralık Pazar günü oynanacak Sivasspor maçına odaklanan Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçında sakatlıkları nedeniyle oyundan alınan futbolcular Serdar Aziz, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN