Fenerbahçe'nin transferini İtalyanlar böyle duyurdu! 'Yeni adresi...' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin transferini İtalyanlar böyle duyurdu! "Yeni adresi..."

Süper Lig'in 17. haftasında aldığı kritik Rizespor galibiyetiyle ilk yarıyı 4. tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu sezon Victor Moses'ın sakatlığı ve Garry Rodrigues'in alternatifsiz kalması nedeniyle kanatlarda sıkıntı çeken sarı-lacivertli ekip, Arjantinli yıldız içim girişimleri sürdürürken, İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...
6 Ocak 2020 Pazartesi 07:43 Güncelleme: 06.01.2020 07:49
Fenerbahçe'nin transferini İtalyanlar böyle duyurdu! Yeni adresi...

Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'nin transferini İtalyanlar böyle duyurdu! Yeni adresi...

Lider Sivasspor ile arasındaki 6 puanlık farkı kapatarak 6 yıllık hasreti sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler, savunmaya, orta sahaya ve ileri uca takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'nin transferini İtalyanlar böyle duyurdu! Yeni adresi...

Bu bağlamda kulüp yönetimi, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal'dan gelecek ve gidecek isimler için özel bir rapor talep etti.

Fenerbahçe'nin transferini İtalyanlar böyle duyurdu! Yeni adresi...

ÖNCELİK OYUNCU SATIŞI

Listesinde birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe, bu isimleri kadrosuna katmak için zorunlu bir operasyon gerçekleştirecek. Teknik direktör Ersun Yanal, birçok bölgeye takviye yapılmasını isterken, yönetim ise öncelikle olarak bütçeyi ayarlamaya çalışacak.

Fenerbahçe'nin transferini İtalyanlar böyle duyurdu! Yeni adresi...

Kulüp Lisans Talimatı gereği sarı- lacivertlilerin 206 milyon TL olarak harcama limiti 224 milyona (34 milyon euro) yükseldi. Ancak Kanarya, 31 Ekim 2019'da KAP'a yaptığı bildirimde futbolcuların yıllık maaş bütçesinin 59.6 milyon euro olarak açıklamıştı.

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