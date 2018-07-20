Fenerbahçe'nin teklifini doğruladı: Jhon Cifuente geliyor!
Fenerbahçe'de transfer için adı en fazla öne çıkan isim olan Jhon Cifuente için formasını giydiği Universidad Catolica'nın başkanı Miguel Almeida'dan açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulübün adını vermeden, "Türkiye'den bir teklif aldık" itirafında bulunan Ekvador ekibinin başkanı, "Cifuente için pazarlık yapması adına kimseyi görevlendirmedik. Kulüp oyuncuyu kalması konusunda zorlamaz. Ama ucuza da göndermez" dedi.
BASKILARA BOYUN EĞMEYİZ
Söz konusu transferin gerçekleşme şartının sadece parayla ilgili olmadığını sözlene ekleyen başkan Almeida, "Bizim de oyuncunun refahını sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Cifuente'yi satma kararı, oyuncunun haklarına sahip olan Universidad Catolica'nın hakkıdır. Macara (haklarının diğer sahibi), Jhon başka bir kulübe transfer olursa sadece yüzde alacak. Kulübümüz satış için baskılara boyun eğmeyecek kadar da güçlüdür" sözlerini kullandı.
'TANRI İSTERSE OLUR'
Jhon Cifuente, "Tanrı isterse Türkiye'de oynayacağım" diyerek Fenerbahçe'ye transfer olmak için ne kadar istekli olduğunu gösterdi. Güney Amerika'da ve Avrupa'da birçok takımın listesinde olan Ekvador'lu 25 yaşındaki santrfor, "Takımım için her şeyi verdim. Her oyuncu gibi ben de Avrupa'ya gitmek istiyorum. Kulüpteki bir döngüyü tamamladığıma inanıyorum. Türkiye'den teklif var. Ama şu anda netleşmiş bir durum yok" bildiriminde bulundu.