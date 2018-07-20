'TANRI İSTERSE OLUR'

Jhon Cifuente, "Tanrı isterse Türkiye'de oynayacağım" diyerek Fenerbahçe'ye transfer olmak için ne kadar istekli olduğunu gösterdi. Güney Amerika'da ve Avrupa'da birçok takımın listesinde olan Ekvador'lu 25 yaşındaki santrfor, "Takımım için her şeyi verdim. Her oyuncu gibi ben de Avrupa'ya gitmek istiyorum. Kulüpteki bir döngüyü tamamladığıma inanıyorum. Türkiye'den teklif var. Ama şu anda netleşmiş bir durum yok" bildiriminde bulundu.