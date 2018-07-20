Fenerbahçenin teklifini doğruladı: Jhon Cifuente geliyor! - Galeri - Fotomaç
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    GALERİ

    Fenerbahçe'nin teklifini doğruladı: Jhon Cifuente geliyor!

    20 Temmuz 2018 Cuma, 00:45:13 Güncelleme: 00:46:06
    Fenerbahçe'nin teklifini doğruladı: Jhon Cifuente geliyor!
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    Fenerbahçenin teklifini doğruladı: Jhon Cifuente geliyor!

    Universidad Catolica'nın başkanı Miguel Almeida Fenerbahçe'nin Jhon Cifuente teklifini doğruladı "Türkiye'den bir teklif aldık" diyen Almeida, "Kulüp oyuncuyu kalması için zorlamaz ancak ucuza da göndermez. Bu transfer sadece parayla ilgili değil" açıklamasını yaptı.
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    Fenerbahçe'nin teklifini doğruladı: Jhon Cifuente geliyor!
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    Fenerbahçenin teklifini doğruladı: Jhon Cifuente geliyor!

    Fenerbahçe'de transfer için adı en fazla öne çıkan isim olan Jhon Cifuente için formasını giydiği Universidad Catolica'nın başkanı Miguel Almeida'dan açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulübün adını vermeden, "Türkiye'den bir teklif aldık" itirafında bulunan Ekvador ekibinin başkanı, "Cifuente için pazarlık yapması adına kimseyi görevlendirmedik. Kulüp oyuncuyu kalması konusunda zorlamaz. Ama ucuza da göndermez" dedi.

    Fenerbahçe'nin teklifini doğruladı: Jhon Cifuente geliyor!
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    Fenerbahçenin teklifini doğruladı: Jhon Cifuente geliyor!

    BASKILARA BOYUN EĞMEYİZ
    Söz konusu transferin gerçekleşme şartının sadece parayla ilgili olmadığını sözlene ekleyen başkan Almeida, "Bizim de oyuncunun refahını sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Cifuente'yi satma kararı, oyuncunun haklarına sahip olan Universidad Catolica'nın hakkıdır. Macara (haklarının diğer sahibi), Jhon başka bir kulübe transfer olursa sadece yüzde alacak. Kulübümüz satış için baskılara boyun eğmeyecek kadar da güçlüdür" sözlerini kullandı.

    Fenerbahçe'nin teklifini doğruladı: Jhon Cifuente geliyor!
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    Fenerbahçenin teklifini doğruladı: Jhon Cifuente geliyor!


    24 GOLE ÇIKTI
    Menajerinin İstanbul'a kadar gelip Fenerbahçeli yetkililerle görüştüğü ileri sürülen Cifuente, ligde 21 karşılaşmada 24 gole ulaştı.

    Fenerbahçe'nin teklifini doğruladı: Jhon Cifuente geliyor!
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    • 6
    Fenerbahçenin teklifini doğruladı: Jhon Cifuente geliyor!

    'TANRI İSTERSE OLUR'
    Jhon Cifuente, "Tanrı isterse Türkiye'de oynayacağım" diyerek Fenerbahçe'ye transfer olmak için ne kadar istekli olduğunu gösterdi. Güney Amerika'da ve Avrupa'da birçok takımın listesinde olan Ekvador'lu 25 yaşındaki santrfor, "Takımım için her şeyi verdim. Her oyuncu gibi ben de Avrupa'ya gitmek istiyorum. Kulüpteki bir döngüyü tamamladığıma inanıyorum. Türkiye'den teklif var. Ama şu anda netleşmiş bir durum yok" bildiriminde bulundu.

    Fenerbahçe'nin teklifini doğruladı: Jhon Cifuente geliyor!
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    Fenerbahçenin teklifini doğruladı: Jhon Cifuente geliyor!
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