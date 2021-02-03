Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Hatayspor maçına Mesut Özil damga vurdu! Dua etti ve Ozan Tufan...

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçına Mesut Özil damga vurdu! Dua etti ve Ozan Tufan...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 24. haftada oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi moral buldu. Mesut Özil, Hatay maçıyla beraber sarı lacivertli formayla ilk kez sahaya çıkarken, Ferdi Kadıoğlu'nun golünün pasını verdi. Öte yandan Mesut, oyuna girmeden duasını etti ve sonrasında Ozan Tufan, topu çizgiden çıkarttı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçına Mesut Özil damga vurdu! Dua etti ve Ozan Tufan...

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçına Mesut Özil damga vurdu! Dua etti ve Ozan Tufan...

İmza töreni ve Samandıra'da yaptığı çalışmaların ardından ilk kez takımın kamp kadrosuna dahil olan dünya yıldızı Mesut Özil, Hatay'a giderken ve maç sırasında takımla bütünleşti.

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçına Mesut Özil damga vurdu! Dua etti ve Ozan Tufan...

FENERBAHÇE KARİYERİ BAŞLADI
Takımın bir parçası haline dönüşme hamlesi kapsamında planlanan bu hamlenin sonunda da Erol Bulut'un sürpriz hamlesi geldi. Maçın 76. dakikasında Thiam'nın yerine oyuna giren Mesut Özil'in böylelikle Türkiye ve Fenerbahçe kariyeri başlamış oldu...

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Fenerbahçe'nin Hatayspor maçına Mesut Özil damga vurdu! Dua etti ve Ozan Tufan...

ONU GÖREBİLMEK İÇİN ADETA YARIŞTILAR
Mesut Özil büyük bir coşkuyla karşılandı. Hatay'a adım attığından itibaren büyük bir kalabalık onu görmek için önce hava alanına ardından otelin önüne geldi.

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçına Mesut Özil damga vurdu! Dua etti ve Ozan Tufan...

Maç saatine kadar taraftarların sevgi gösterileri karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Mesut Özil onlara alkışlarla karşılık verdi.

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçına Mesut Özil damga vurdu! Dua etti ve Ozan Tufan...

Isınma anlarında oldukça keyifli olduğu gözlenen Mesut Özil yeni takımına ve arkadaşlarına kısa sürede adapte olduğunu gösterdi. Samatta ve Sadık'la sık sık şakalaşıp gülüştü.

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