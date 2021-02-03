Fenerbahçe'nin Hatayspor maçına Mesut Özil damga vurdu! Dua etti ve Ozan Tufan...

FENERBAHÇE KARİYERİ BAŞLADI

Takımın bir parçası haline dönüşme hamlesi kapsamında planlanan bu hamlenin sonunda da Erol Bulut'un sürpriz hamlesi geldi. Maçın 76. dakikasında Thiam'nın yerine oyuna giren Mesut Özil'in böylelikle Türkiye ve Fenerbahçe kariyeri başlamış oldu...