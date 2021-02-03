GaleriFenerbahçeFenerbahçe'nin Hatayspor maçına Mesut Özil damga vurdu! Dua etti ve Ozan Tufan...
Fenerbahçe'nin Hatayspor maçına Mesut Özil damga vurdu! Dua etti ve Ozan Tufan...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 24. haftada oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi moral buldu. Mesut Özil, Hatay maçıyla beraber sarı lacivertli formayla ilk kez sahaya çıkarken, Ferdi Kadıoğlu'nun golünün pasını verdi. Öte yandan Mesut, oyuna girmeden duasını etti ve sonrasında Ozan Tufan, topu çizgiden çıkarttı. İşte detaylar...
03 Şubat 2021 Çarşamba 10:28, Güncelleme 03.02.2021 10:37
Fenerbahçe'nin Hatayspor maçına Mesut Özil damga vurdu! Dua etti ve Ozan Tufan...