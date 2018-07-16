Fenerbahçenin forvet hattına iki transfer: Vincent Janssen ve Paco Alcacer - Galeri - Fotomaç
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    GALERİ

    Fenerbahçe'nin forvet hattına iki transfer: Vincent Janssen ve Paco Alcacer

    16 Temmuz 2018 Pazartesi, 18:49:45 Güncelleme: 18:51:03
    Fenerbahçe'nin forvet hattına iki transfer: Vincent Janssen ve Paco Alcacer
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    • 8
    Fenerbahçenin forvet hattına iki transfer: Vincent Janssen ve Paco Alcacer

    Fenerbahçe'nin yeni sezonda forvet hattında kimler olacağı yavai yavaş netlik kazanıyor.

    Fenerbahçe'nin forvet hattına iki transfer: Vincent Janssen ve Paco Alcacer
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    • 8
    Fenerbahçenin forvet hattına iki transfer: Vincent Janssen ve Paco Alcacer

    Forvet için ilk transferin, Vincent Janssen olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Fenerbahçe'nin forvet hattına iki transfer: Vincent Janssen ve Paco Alcacer
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    • 8
    Fenerbahçenin forvet hattına iki transfer: Vincent Janssen ve Paco Alcacer

    Hollandalı futbolcu yeniden kiralanacak ama yönetim, forvete bir takviye daha yapacak. Adayların başında Paco Alcacer geliyor.

    Fenerbahçe'nin forvet hattına iki transfer: Vincent Janssen ve Paco Alcacer
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    Fenerbahçenin forvet hattına iki transfer: Vincent Janssen ve Paco Alcacer

    İspanyol basınına göre Paco; Andre Gomes, Digne ve Vermaelen ile birlikte gözden çıkartılan oyuncular arasında yer alıyor.

    Fenerbahçe'nin forvet hattına iki transfer: Vincent Janssen ve Paco Alcacer
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    Fenerbahçenin forvet hattına iki transfer: Vincent Janssen ve Paco Alcacer

    Barcelona, 24 yaşındaki forvete gelecek teklifleri bekliyor. Fenerbahçe, Paco'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

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