Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni'den Trabzonspor itirafı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni'den Trabzonspor itirafı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni'den Trabzonspor itirafı!

2009-2014 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Cristian Baroni, flaş açıklamalarda bulundu. Alex de Souza, Aykut Kocaman ve Trabzonspor gibi birçok konuda açıklamalarda bulunan Brezilyalı isim, bordo-mavili ekip ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte Baroni'nin yaptığı açıklamadan öne çıkanlar...
28 Mayıs 2020 Perşembe 22:43 Güncelleme: 28.05.2020 22:43
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni'den Trabzonspor itirafı!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristian Baroni çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alex, Aykut Kocaman ve Trabzonspor sorularına yanıt veren Brezilyalı isim, UEFA yarı finalinde kaçırdığı penaltı hakkında konuştu.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni'den Trabzonspor itirafı!

Fenerbahçeli eski futbolcu Cristian Baroni, sarı lacivertli günlerine dair yaşadıklarını RadyoGol'e anlattı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni'den Trabzonspor itirafı!

"HERKES ALEX İLE OYNAMAK İSTER"

Herkes Alex De Souza ile beraber oynamak ister, zora girildiğinde onun çözüm üreteceğini düşünüyorduk. Onunla oynamak iyiydi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni'den Trabzonspor itirafı!

"BEKLEDİĞİMDEN DAHA İYİ KARŞILANDIM"

Kendi pozisyonum dışında oynadığım oldu ama herkesi memnun etmek de mümkün değil. Zaten ben hiçbir zaman Alex ile kıyaslanmam, onunla tamamen farklı yapılarda oyuncularız.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni'den Trabzonspor itirafı!

O dönemde 3-4 kulüple görüşüyordum arkadaşım Fabio Luciano'ya sordum 'Gözünü kapatıp gidebilirsin' dedi ve sonrasında taraftarın karşılaması, ilgisi alakası Fenerbahçe'de beklediğimden daha iyi karşılandım!

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