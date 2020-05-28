Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni'den Trabzonspor itirafı!

"BEKLEDİĞİMDEN DAHA İYİ KARŞILANDIM"

Kendi pozisyonum dışında oynadığım oldu ama herkesi memnun etmek de mümkün değil. Zaten ben hiçbir zaman Alex ile kıyaslanmam, onunla tamamen farklı yapılarda oyuncularız.