Fenerbahçeli yıldızdan flaş sözler! "Çok mutsuzum"

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, daha sonra toparlanmış ve ligi 6. sırada tamamlamıştı. Bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan sarı-lacivertliler tam 12 futbolcuyu kadrosuna katmış ve takımı baştan sona yenilemişti. Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan yıldız futbolcudan flaş bir açıklama geldi. Yıldız isim mutsuz olduğunu dile getirdi...
12 Kasım 2019 Salı 10:34
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Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, ligi 6. sırada noktalamıştı.
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Bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, transferde de hareketli günler geçirmişti.
Sezon başında takımı baştan sona yenileyen Fenerbahçe, tam 12 ismi kadrosuna katmış ve birçok futbolcuyla da yollarını ayırmıştı.
Bu transferlerle birlikte sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, daha sonra inişli-çıkışlı bir grafik sergileyerek 11. hafta sonunda kendisine 2. sırada yer buldu.
Fenerbahçe'de bu 11 haftada dikkat çeken tek sıkıntı ise kolay gol yeme sorunu oldu.