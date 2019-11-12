Fenerbahçeli yıldızdan flaş sözler! "Çok mutsuzum"

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, daha sonra toparlanmış ve ligi 6. sırada tamamlamıştı. Bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan sarı-lacivertliler tam 12 futbolcuyu kadrosuna katmış ve takımı baştan sona yenilemişti. Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan yıldız futbolcudan flaş bir açıklama geldi. Yıldız isim mutsuz olduğunu dile getirdi...

12 Kasım 2019 Salı 10:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





