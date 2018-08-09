Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koça ilk tepki! - Galeri - Fotomaç
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a ilk tepki!

    9 Ağustos 2018 Perşembe, 00:31:03
    Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a ilk tepki!
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    • 11
    Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koça ilk tepki!

    İki ay önce Ali Koç'un ezici bir üstünlükle Aziz Yıldırım'ı başkanlık koltuğuna indirmesiyle Fenerbahçe'de müthiş bir hava oluşmuştu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a ilk tepki!
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    Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koça ilk tepki!

    Ancak Benfica maçı, camiadaki pembe bulutları bir anda dağıttı.

    Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a ilk tepki!
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    Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koça ilk tepki!

    Belki de sezonun en önemli sınavı sonrası taraftarlar sosyal medya üzerinden Ali Koç ve yönetime ilk kez eleştiride bulundu.

    Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a ilk tepki!
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    Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koça ilk tepki!

    Sadece gençler alınabildi

    Çok büyük bir destekle göreve gelen yeni yönetim özellikle transferde beklenen adımları atamadı. Sportif direktör Comolli, Ayew dışında flaş bir isme imza attıramadı. Sadece genç oyunculara yatırım yapıldı.

    Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a ilk tepki!
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    Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koça ilk tepki!

    Forvet Alper Potuk'a kaldı

    Comolli ilk basın toplantısında "100 oyuncuyla görüşüyoruz" dese de hayati Benfica maçına geçen sezonki kadroyla çıkıldı. Forvette Alper oynadı, 'Kocaman'ın prensi' olan Dirar yine ilk 11'de yer aldı.

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