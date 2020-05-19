Vedat Muriqi'nin transferinde tek şart! Kurtuluş rakamı...

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren sarı lacivertliler, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe kadro revizyonunu Vedat Muriqi'den gelecek parayla yapacak. Sarı-lacivertliler hem Kosovalı yıldızın yerine iyi bir golcü transfer etmek hem de kadroyu şekillendirmek için ihtiyacı olan parayı bulursa Vedat'ın gidişine izin verecek. İşte Muriqi'nin kurtuluş rakamı ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri...