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Vedat Muriqi'nin transferinde tek şart! Kurtuluş rakamı...
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren sarı lacivertliler, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe kadro revizyonunu Vedat Muriqi'den gelecek parayla yapacak. Sarı-lacivertliler hem Kosovalı yıldızın yerine iyi bir golcü transfer etmek hem de kadroyu şekillendirmek için ihtiyacı olan parayı bulursa Vedat'ın gidişine izin verecek. İşte Muriqi'nin kurtuluş rakamı ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri...
19 Mayıs 2020 Salı 06:45
Güncelleme: 19.05.2020 06:45
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Fenerbahçe gelecek sezon planlaması için oyuncu satışına "değerini bulmak şartıyla" sıcak bakıyor.
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Sarı lacivertliler, ellerindeki en değerli isim Vedat Muriqi'nin fiyatını belirledi…
Sabah'ın haberine göre; Vedat Muriqi'i 30 milyon Euro'dan aşağı satmayacak. Yönetimin bu kararında hem Kosovalı golcünün yerine iyi oyuncu koymak hem de kadroda gereken revizyonu yapabilmek gibi etkenler önemli rol oynadı.
TOTTENHAM VE NAPOLI FAVORI
Vedat'ın talipleri arasında İngiltere'den Tottenham ve İtalya'dan Napoli var.
İki takım da pandemi sürecinde dahi oyuncuyla ilgili temaslarını sürdürdü ancak F.Bahçe'nin istediği rakama çıkmadı.
26 yaşındaki golcünün pazarlığına özellikle yaz aylarında yeni takımların dahil olabileceği ifade edildi.
Kosovalı oyuncu geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro ve takasla transfer edilmişti.