Fenerbahçeden VAR isyanı! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den VAR isyanı!
Cissokho'nun Ekici'ye yaptığı faul sonrası, Fenerbahçeliler kırmızı kart bekledi. VAR'ı izleyen hakem sarı bile vermedi!
25 Aralık 2018 Salı, 09:45:16
Güncelleme: 09:46:01
Dün akşamki mücadelenin 12. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Cissokho'nun Mehmet Ekici'ye yaptığı faul sonrası, sarı lacivertli futbolcu yerde kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maçın hakemi Ümit Öztürk, faul kararını verdikten sonra bir müddet VAR'dan gelecek kararı bekledi.
VAR hakemi Mete Kalkavan, kırmızı kart olmadığına hükmetti ve Ümit Öztürk'e oyunu devam ettirmesi yönünde karar verdi.
Fenerbahçeli taraftarlar sarı kart bile çıkmamasına isyan ettiler.