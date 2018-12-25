Fenerbahçeden VAR isyanı! - Galeri - Fotomaç
25 Aralık 2018, Salı
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Fenerbahçe'den VAR isyanı!

Cissokho'nun Ekici'ye yaptığı faul sonrası, Fenerbahçeliler kırmızı kart bekledi. VAR'ı izleyen hakem sarı bile vermedi!
25 Aralık 2018 Salı, 09:45:16 Güncelleme: 09:46:01
Fenerbahçeden VAR isyanı!

Dün akşamki mücadelenin 12. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Cissokho'nun Mehmet Ekici'ye yaptığı faul sonrası, sarı lacivertli futbolcu yerde kaldı.

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Fenerbahçeden VAR isyanı!

Maçın hakemi Ümit Öztürk, faul kararını verdikten sonra bir müddet VAR'dan gelecek kararı bekledi.

Fenerbahçeden VAR isyanı!

VAR hakemi Mete Kalkavan, kırmızı kart olmadığına hükmetti ve Ümit Öztürk'e oyunu devam ettirmesi yönünde karar verdi.

Fenerbahçeden VAR isyanı!

Fenerbahçeli taraftarlar sarı kart bile çıkmamasına isyan ettiler.

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