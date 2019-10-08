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Fenerbahçe'den taraftarı ayağa kaldıracak transfer hamlesi!
Yaz transfer döneminde birçok yıldızı renklerine bağlayarak şov yapan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, yıldız futbolcunun transferini bitirmek için harekete geçti. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
8 Ekim 2019 Salı 07:52
Güncelleme: 08.10.2019 07:52
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Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'nin yeni yıldaki tek hedefi mutlak şampiyonluk...
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Bu doğrultuda ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, kadrosunu baştan aşağı yeniledi.
Yeni sezon için kadrosunu 12 takviyeyle güçlendiren sarı-lacivertliler, 14 futbolcusuyla da yollarını ayırdı.
Yaptığı transferlere rağmen Süper Lig'de ilk 7 hafta geride kalırken sakatlıklarla boğuşan Kanarya, devre arası transfer dönemi için düğmeye bastı.
Lige verilen milli arada transfere yoğunlaşan Fenerbahçe'de gündemdeki isimse taraftarları heyecanlandıracak cinsten. İşte detaylar...