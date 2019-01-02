Fenerbahçeden sürpriz transfer hamlesi! Kulübüyle temas kuruldu - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Kulübüyle temas kuruldu
Fenerbahçe yönetiminin 24 yaşında olan Brezilya asıllı futbolcu için Katar kulübü Al Duhail ile temas kurduğu iddia edildi.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 22:35:48
Güncelleme: 07:55:31
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için dün sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
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Daha önce de sarı-lacivertli ekiple adı anılan Belçikalı oyuncu Edmilson Junior için sarı-lacivertli ekibin yeniden devreye girdiği belirtildi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın da kadrosunda görmek istediği 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Katar'ın Al Duhail ekibiyle temas kurulduğu ifade ediliyor.
Sezon başında 6 milyon euro'ya Belçika'dan Katar'a giden Edmilson Junior için kiralama formülünün kullanılacağı ileri sürüldü.
STANDARD LIEGE'DE ÇIKIŞ YAPTI
Belçika'da doğan Edmilson Junior, genlerinde Brezilya kökeni taşıyor...