Fenerbahçeden sürpriz transfer hamlesi! Kulübüyle temas kuruldu - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Kulübüyle temas kuruldu

Fenerbahçe yönetiminin 24 yaşında olan Brezilya asıllı futbolcu için Katar kulübü Al Duhail ile temas kurduğu iddia edildi.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 22:35:48 Güncelleme: 07:55:31
Fenerbahçeden sürpriz transfer hamlesi! Kulübüyle temas kuruldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için dün sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçeden sürpriz transfer hamlesi! Kulübüyle temas kuruldu

Daha önce de sarı-lacivertli ekiple adı anılan Belçikalı oyuncu Edmilson Junior için sarı-lacivertli ekibin yeniden devreye girdiği belirtildi.

Fenerbahçeden sürpriz transfer hamlesi! Kulübüyle temas kuruldu

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da kadrosunda görmek istediği 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Katar'ın Al Duhail ekibiyle temas kurulduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçeden sürpriz transfer hamlesi! Kulübüyle temas kuruldu

Sezon başında 6 milyon euro'ya Belçika'dan Katar'a giden Edmilson Junior için kiralama formülünün kullanılacağı ileri sürüldü.

Fenerbahçeden sürpriz transfer hamlesi! Kulübüyle temas kuruldu

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