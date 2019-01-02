Fenerbahçeden sürpriz transfer hamlesi! Kulübüyle temas kuruldu

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Kulübüyle temas kuruldu

Fenerbahçe yönetiminin 24 yaşında olan Brezilya asıllı futbolcu için Katar kulübü Al Duhail ile temas kurduğu iddia edildi.

2 Ocak 2019 Çarşamba, 22:35:48 Güncelleme: 07:55:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





