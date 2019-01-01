Fenerbahçeden stoper harekatı! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den stoper harekatı!

Fenerbahçe, Fiorentina'nın 26 yaşındaki stoperine kanca attı.
1 Ocak 2019 Salı, 22:30:58 Güncelleme: 07:58:59
Fenerbahçeden stoper harekatı!

Kanarya stoper hattını güçlendirmek için transfere yöneldi.

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Fenerbahçeden stoper harekatı!

Sarı-lacivertlilerin gündemine giren son ismin Federico Ceccherini olduğu öğrenildi.

Fenerbahçeden stoper harekatı!

Crotone'den Fiorentina'ya transfer olmasına rağmen Mor Menekşelerde istediği süreleri alamayan 26 yaşındaki oyuncu devre arasında takımından ayrılabilir.

Fenerbahçeden stoper harekatı!

Sarı-lacivertliler gelişmeleri yakından takip ederken Ceccherini'yi Frosinone de istiyor.

Fenerbahçeden stoper harekatı!

1.87 boyundaki stoper için Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Çizme'ye çıkarma yapacağı öğrenildi.

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