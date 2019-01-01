Fenerbahçeden stoper harekatı! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den stoper harekatı!
Fenerbahçe, Fiorentina'nın 26 yaşındaki stoperine kanca attı.
1 Ocak 2019 Salı, 22:30:58
Güncelleme: 07:58:59
Kanarya stoper hattını güçlendirmek için transfere yöneldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertlilerin gündemine giren son ismin Federico Ceccherini olduğu öğrenildi.
Crotone'den Fiorentina'ya transfer olmasına rağmen Mor Menekşelerde istediği süreleri alamayan 26 yaşındaki oyuncu devre arasında takımından ayrılabilir.
Sarı-lacivertliler gelişmeleri yakından takip ederken Ceccherini'yi Frosinone de istiyor.
1.87 boyundaki stoper için Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Çizme'ye çıkarma yapacağı öğrenildi.