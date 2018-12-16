Fenerbahçeden Pepe hamlesi!

Beşiktaş ile sözleşmesini feshedecek olan Portekizli yıldız Pepe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
16 Aralık 2018 Pazar, 13:48:27
Güncelleme: 14:06:09
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Beşiktaş, Pepe ile karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşme fesih anlaşması yaparak Portekizli futbolcuya veda etti.
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Ümranıye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını da boşaltan Pepe, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı.
Pepe için resmi açıklamanın pazartesi günü yapılması bekleniyor.
35 yaşındaki Pepe ile yıllık 5 milyon euro'luk garanti ücret üzerinden anlaşan Beşiktaş, Portekizli futbolcuya veda ederek bir anlamda sezonun ikinci yarısında ödeyeceği 2.5 milyon euro'dan da tasarruf etmiş oldu.
Pepe'ye sezon başında Southampton teklif yapmış, ancak lige şampiyonluk parolası ile giren Beşiktaş bu transfere onay vermemişti.