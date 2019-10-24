Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark!

Küme düşme korkusu yaşadığı geçen sezonun ardından kadrosunda önemli değişiklikler yapan Fenerbahçe, istikrarı Türk oyuncularla yakaladı. Sarı-lacivertliler, bu yıl ligde Türkler'e 3283 dakika şans verdi. Fenerbahçe'nin bu istatistiği ezeli rakip Galatasaray ile aradaki büyük farkı da gözler önüne serdi. İşte detaylar...
24 Ekim 2019 Perşembe 08:47
Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark!

Fenerbahçe için geçtiğimiz yıl, tarihinin en kötü sezonlarından biriydi.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark!

Uzun süre küme düşme hattında kalan sarı-lacivertliler son haftalarda yakaladığı galibiyet serisiyle ligi 6. sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark!

Ve transfer sezonunda kadrodan çok sayıda oyuncu ayrıldı, büyük değişim yaşandı. Ancak sarı-lacivertliler sadece 1 transfer dönemiyle yeniden şampiyonluğa oynayacak hale geldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark!

Fenerbahçe'nin kısa sürede ayağa kalkmasındaki perde arkası, Türk oyuncuların yüksek performansı oldu...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark!

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, bu sezon ligin ilk 8 haftası itibariyle 11 Türk futbolcuya toplam 3 bin 283 dakika süre verdi.

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