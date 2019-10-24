Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark!

Küme düşme korkusu yaşadığı geçen sezonun ardından kadrosunda önemli değişiklikler yapan Fenerbahçe, istikrarı Türk oyuncularla yakaladı. Sarı-lacivertliler, bu yıl ligde Türkler'e 3283 dakika şans verdi. Fenerbahçe'nin bu istatistiği ezeli rakip Galatasaray ile aradaki büyük farkı da gözler önüne serdi. İşte detaylar...

24 Ekim 2019 Perşembe 08:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





