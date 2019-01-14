Fenerbahçeden Fransa çıkarması! Hedefte 3 genç isim var... - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den Fransa çıkarması! Hedefte 3 genç isim var...
Fenerbahçe scoutlarının dün Ligue 1'de oynanan Nantes- Rennes maçını izlediği bildirildi.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 19:10:55
Güncelleme: 19:30:11
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de gözler Fransa'ya çevrildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe scoutlarının dün Ligue 1'de oynanan Nantes- Rennes maçını izlediği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin iki takımdan bazı oyuncularla ilgilendiği belirtiliyor.
Bu isimlerin Rennes'in Torino'dan kiraladığı forvet Mbaye Niang ile Nantes'ın kanat oyuncuları Limbombe ve Del Castillo oldukları ileri sürüldü.
LIMBOMBE'DEN 1 GOL VE 1 ASİST
Listedeki oyunculardan Limbombe, henüz 24 yaşında ve Fransa'daki ilk sezonunu geçiriyor.
Profesyonel kariyerine ülkesi Belçika'nın Genk takımında başlayan Limbombele,burada 4 sezon geçirdikten sonra yine Belçika'nın Lierse takımına kiralık olarak gönderildi.