Fenerbahçeden Fransa çıkarması! Hedefte 3 genç isim var... - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'den Fransa çıkarması! Hedefte 3 genç isim var...

Fenerbahçe scoutlarının dün Ligue 1'de oynanan Nantes- Rennes maçını izlediği bildirildi.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 19:10:55 Güncelleme: 19:30:11
Fenerbahçeden Fransa çıkarması! Hedefte 3 genç isim var...

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de gözler Fransa'ya çevrildi.

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Fenerbahçeden Fransa çıkarması! Hedefte 3 genç isim var...

Fenerbahçe scoutlarının dün Ligue 1'de oynanan Nantes- Rennes maçını izlediği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin iki takımdan bazı oyuncularla ilgilendiği belirtiliyor.

Fenerbahçeden Fransa çıkarması! Hedefte 3 genç isim var...

Bu isimlerin Rennes'in Torino'dan kiraladığı forvet Mbaye Niang ile Nantes'ın kanat oyuncuları Limbombe ve Del Castillo oldukları ileri sürüldü.

Fenerbahçeden Fransa çıkarması! Hedefte 3 genç isim var...

LIMBOMBE'DEN 1 GOL VE 1 ASİST
Listedeki oyunculardan Limbombe, henüz 24 yaşında ve Fransa'daki ilk sezonunu geçiriyor.

Fenerbahçeden Fransa çıkarması! Hedefte 3 genç isim var...

Profesyonel kariyerine ülkesi Belçika'nın Genk takımında başlayan Limbombele,burada 4 sezon geçirdikten sonra yine Belçika'nın Lierse takımına kiralık olarak gönderildi.

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