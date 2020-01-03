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Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu için son dakika transfer kararı!
Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek isimler netleşiyor... Sarı lacivertliler, son olarak aldıkları Rizespor galibiyeti sonrasında şampiyonluk iddialarını diri tutarken, kadrosunda tercih etmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor... Bu bağlamda sarı lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu dosyasını da masaya koydu! Teknik direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetim, Hollanda asıllı Türk futbolcu için son kararını verdi! İşte o flaş karar ve detayları...
3 Ocak 2020 Cuma 10:15
Güncelleme: 03.01.2020 10:15
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Fenerbahçe, ara transfer dönemi için hummalı bir çalışma yürütüyor. Bir yandan şampiyonluk iddiasına devam eden Sarı Kanarya, bir yandan da gelecek isimlerle kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.
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Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek isimler neredeyse netleşmeye başladı. Sezon başından bu yana Ersun Yanal tarafından zaman zaman kesik yiyen Ferdi Kadıoğlu için yönetimden kritik bir karar çıktı...
Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Ferdi Kadıoğlu'nun Derby County'de istediğini iletmişti. Hollandalı teknik direktör, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı süre zarfı boyunca oyuncuya olan güvenini aktarmıştı. Mason Mount'un yerini dolduramayan Cocu, yıldız isim yerine Ferdi'yi kiralamak isterken, Fenerbahçe yönetimi bu transferi veto ederek kapılarını kapatmıştı.
ARA TRANSFERDE TALİPLERİ ARTTI
Türkiye'de ve dünyada ara transfer dönemine girilirken, Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen kulüplerin sayısı gün geçtikçe artmaya başlamıştı. İngiltere'den ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinden oyuncuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin kapısını çalan kulüplere bir darbe daha geldi...
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu için teklif getiren kulüplere kapısını kesin olarak kapatma kararı aldı.