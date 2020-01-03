Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu için son dakika transfer kararı!

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek isimler netleşiyor... Sarı lacivertliler, son olarak aldıkları Rizespor galibiyeti sonrasında şampiyonluk iddialarını diri tutarken, kadrosunda tercih etmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor... Bu bağlamda sarı lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu dosyasını da masaya koydu! Teknik direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetim, Hollanda asıllı Türk futbolcu için son kararını verdi! İşte o flaş karar ve detayları...

3 Ocak 2020 Cuma 10:15 Güncelleme: 03.01.2020 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





