Fenerbahçeden Emre Akbaba bombası! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Fenerbahçe'den Emre Akbaba bombası!

    Sarı-lacivertliler, uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Emre Akbaba için düğmeye bastı. Alanyaspor'un kapısını çalan Fenerbahçe Yönetimi, tam 4 milyon euro'yu da gözden çıkardı. Comolli'nin, "Emre iyi bir oyuncu ama fazla bir şey söylemem" sözleri de güne damga vurdu.
    17 Ağustos 2018 Cuma, 00:26:09 Güncelleme: 00:26:31
    Fenerbahçe'den Emre Akbaba bombası!
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    Fenerbahçeden Emre Akbaba bombası!

    Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Alanyasporlu Emre Akbaba için bu kez Fenerbahçe harekete geçti.

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    Fenerbahçe'den Emre Akbaba bombası!
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    Fenerbahçeden Emre Akbaba bombası!

    Ezeli rakibinin ısrarcı davrandığı 25 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Güney ekibinin kapısını çaldı.

    Fenerbahçe'den Emre Akbaba bombası!
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    Fenerbahçeden Emre Akbaba bombası!

    Sabah saatlerinden itibaren günün en çok konuşulan haberinde önemli detaylar ortaya çıkarken, Fenerbahçe Yönetimi'nin 4 milyon euro bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

    Fenerbahçe'den Emre Akbaba bombası!
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    Fenerbahçeden Emre Akbaba bombası!

    Sarı-lacivertlilerin Emre'ye de senelik 1.9 milyon euro vereceği ifade edildi.

    Fenerbahçe'den Emre Akbaba bombası!
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    Fenerbahçeden Emre Akbaba bombası!

    OYUNCU SATMAMIZA GEREK YOK
    Islam Slimani'nin imza töreninde Emre Akbaba ile ilgili soruya yanıt veren Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin sözleri de günü öne çıkanlarından oldu.

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