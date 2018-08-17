Fenerbahçe'den Emre Akbaba bombası!

Sarı-lacivertliler, uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Emre Akbaba için düğmeye bastı. Alanyaspor'un kapısını çalan Fenerbahçe Yönetimi, tam 4 milyon euro'yu da gözden çıkardı. Comolli'nin, "Emre iyi bir oyuncu ama fazla bir şey söylemem" sözleri de güne damga vurdu.

17 Ağustos 2018 Cuma, 00:26:09 Güncelleme: 00:26:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





