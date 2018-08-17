Sarı-lacivertliler, uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Emre Akbaba için düğmeye bastı. Alanyaspor'un kapısını çalan Fenerbahçe Yönetimi, tam 4 milyon euro'yu da gözden çıkardı. Comolli'nin, "Emre iyi bir oyuncu ama fazla bir şey söylemem" sözleri de güne damga vurdu.
17 Ağustos 2018 Cuma, 00:26:09
Güncelleme: 00:26:31
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Fenerbahçe'den Emre Akbaba bombası!
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Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Alanyasporlu Emre Akbaba için bu kez Fenerbahçe harekete geçti.
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Fenerbahçe'den Emre Akbaba bombası!
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Ezeli rakibinin ısrarcı davrandığı 25 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Güney ekibinin kapısını çaldı.
Fenerbahçe'den Emre Akbaba bombası!
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Sabah saatlerinden itibaren günün en çok konuşulan haberinde önemli detaylar ortaya çıkarken, Fenerbahçe Yönetimi'nin 4 milyon euro bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'den Emre Akbaba bombası!
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Sarı-lacivertlilerin Emre'ye de senelik 1.9 milyon euro vereceği ifade edildi.
Fenerbahçe'den Emre Akbaba bombası!
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OYUNCU SATMAMIZA GEREK YOK
Islam Slimani'nin imza töreninde Emre Akbaba ile ilgili soruya yanıt veren Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin sözleri de günü öne çıkanlarından oldu.