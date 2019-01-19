Fenerbahçe'den Adrien Silva presi!

Tek sıkıntı Silva'nın Fenerbahçe dışında üç önemli ligden de teklif alması. Ancak Kanarya'nın Leicester City ile sezon başında İslam Slimani'nin kiralanması sırasında kurulan olumlu ilişkiler ve yaptığı cazip teklifle rakiplerine göre bir adım önde olduğu belirtildi.