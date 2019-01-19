Fenerbahçeden Adrien Silva presi! - Fotomaç
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den Adrien Silva presi!

Sarı-lacivertli ekip, Fransa, İspanya ve İtalya'dan da teklifler alan Adrien Silva için tüm imkanlarını seferber etti. Leicester ile son pazarlıklar yapılıyor.
19 Ocak 2019 Cumartesi, 01:40:45 Güncelleme: 08:10:36
Fenerbahçeden Adrien Silva presi!

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ilk bombayı Adrien Silva ile patlatmak istiyor...

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Fenerbahçeden Adrien Silva presi!

Sarı-lacivertli kulübün, Portekizli orta saha oyuncusu için Leicester City ile son pazarlıkları yaptığı gelen haberler arasında.

Fenerbahçeden Adrien Silva presi!

Tek sıkıntı Silva'nın Fenerbahçe dışında üç önemli ligden de teklif alması. Ancak Kanarya'nın Leicester City ile sezon başında İslam Slimani'nin kiralanması sırasında kurulan olumlu ilişkiler ve yaptığı cazip teklifle rakiplerine göre bir adım önde olduğu belirtildi.

Fenerbahçeden Adrien Silva presi!

OYNAYACAĞI TAKIM İSTİYOR

FOOT Mercato'ya konuşan Adrien Silva'nın babası ve temsilcisi Manuel Silva da, oğlunun oynayacağı bir takıma gitmek istediğini açıkladı.

Fenerbahçeden Adrien Silva presi!

Fenerbahçe'nin dışında Fransa, İspanya ve İtalya'dan da 6 aylık kiralama teklifi aldıklarını açıklayan Silva, "Adrien son maçlarda kadroya alınmadı. Hocası Puel'in kararına saygılı. Tek hedefi tekrar Portekiz Milli Takımı'na seçilmek. Bunun için de oynamak istiyor" dedi.

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