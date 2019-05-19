Fenerbahçe'den 5 transfer hamlesi! - Fotomaç
19 Mayıs 2019, Pazar
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Fenerbahçe'den 5 transfer hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünyanın dört bir yanından oyuncu aramaya devam ediyor. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, bu yılı taraftarlarına unutturmak istiyor. Fenerbahçe bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, ismi tartışılmayacak isimlere imza attırmanın peşinde...
19 Mayıs 2019 Pazar 07:09
Fenerbahçe'den 5 transfer hamlesi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor...

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Fenerbahçe'den 5 transfer hamlesi!

Sarı-Lacivertliler bu sezonu unutturmak adında transferde taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'den 5 transfer hamlesi!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, transferde adı tartışılmayacak isimlerin peşinde.

Fenerbahçe'den 5 transfer hamlesi!

Damien Comolli'nin transferi için Fransa'ya gittiği Mario Balotelli'ye Jose Mourinho'dan övgü geldi.

Fenerbahçe'den 5 transfer hamlesi!

Portekizli teknik adam, RMC Sport'a verdiği röportajda, "Balotelli büyüleyici bir oyuncu. İngiltere ve İtalya'da unvanlar kazandı. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı" derken, "Bazı futbolcular oldukları gibi görünmeyi severler... Mario'yu gerçekten beğeniyorum. Gelecekte daha iyi bir oyuncu olacağına eminim" ifadelerini kullandı.

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