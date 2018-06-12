Fenerbahçe'de yönetimi düşündüren liste

Maurizio Sarri

Bankacılıktan hayali olan Teknik Direktörlüğe geçiş yapan İtalyan futbol adamı Napoli'ye imza attığı gün Maradona ve Aurelio De Lurientiss gibi Napoli efsaneleri tarafından eleştirilse de oynattığı futbol ile taraftarların beğenisini kazandı. Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Sarri ile Chelsea ve Real Madrid'in de ilgileniyor olması bu süreci zora sokmakta.