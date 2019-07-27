Fenerbahçe'de transferde atağa kalktı! 3 isim birden
Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Önümüzdeki sezona yepyeni bir kadroyla start verecek olan Sarı-Lacivertliler'in transfer gündemi yoğun. Birçok isimle imza aşamasına gelen Fenerbahçe önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. İşte Sarı-Lacivertliler'in transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...
27 Temmuz 2019 Cumartesi 07:53
Güncelleme: 27.07.2019 07:53
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özellikle Vedat Muriç ve Max Kruse transferleriyle adından söz ettiren Sarı-Lacivertliler birçok isimle de temaslarını sürdürüyor.
Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı Kanarya, sil baştan bir kadro kuruyor.
İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...
SCHNEIDERLİN GELİYOR Transfer şampiyonu Fenerbahçe, çok önemli bir bomba daha patlatmak üzere. Sportif Direktör Damien Comolli, Morgan Schneiderlin'in durumunu araştırdı ve kiralama teklifini sundu.