Fenerbahçe'de transferde atağa kalktı! 3 isim birden - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de transferde atağa kalktı! 3 isim birden

Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Önümüzdeki sezona yepyeni bir kadroyla start verecek olan Sarı-Lacivertliler'in transfer gündemi yoğun. Birçok isimle imza aşamasına gelen Fenerbahçe önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. İşte Sarı-Lacivertliler'in transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...
27 Temmuz 2019 Cumartesi 07:53 Güncelleme: 27.07.2019 07:53
Fenerbahçe'de transferde atağa kalktı! 3 isim birden

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de transferde atağa kalktı! 3 isim birden

Özellikle Vedat Muriç ve Max Kruse transferleriyle adından söz ettiren Sarı-Lacivertliler birçok isimle de temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de transferde atağa kalktı! 3 isim birden

Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı Kanarya, sil baştan bir kadro kuruyor.

Fenerbahçe'de transferde atağa kalktı! 3 isim birden

İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...

Fenerbahçe'de transferde atağa kalktı! 3 isim birden

SCHNEIDERLİN GELİYOR
Transfer şampiyonu Fenerbahçe, çok önemli bir bomba daha patlatmak üzere. Sportif Direktör Damien Comolli, Morgan Schneiderlin'in durumunu araştırdı ve kiralama teklifini sundu.

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