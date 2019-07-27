Fenerbahçe'de transferde atağa kalktı! 3 isim birden

Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Önümüzdeki sezona yepyeni bir kadroyla start verecek olan Sarı-Lacivertliler'in transfer gündemi yoğun. Birçok isimle imza aşamasına gelen Fenerbahçe önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. İşte Sarı-Lacivertliler'in transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...

27 Temmuz 2019 Cumartesi 07:53 Güncelleme: 27.07.2019 07:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





