Fenerbahçe'de transfer harekatı tam gaz sürüyor!

Fenerbahçe yeni sezona yepyeni bir kadro ile başlamak için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Son olarak kadrosuna Deniz Türüç ve Alexander Kolarov'u katan Sarı-Lacivertliler, farklı isimlerle de temaslarını sürdürüyor. İki yıldız isim için sona yaklaşan Fenerbahçe mutlu sona yakın. İşte detaylar...