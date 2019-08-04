Fenerbahçe'de transfer harekatı tam gaz sürüyor!

Fenerbahçe yeni sezona yepyeni bir kadro ile başlamak için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Son olarak kadrosuna Deniz Türüç ve Alexander Kolarov'u katan Sarı-Lacivertliler, farklı isimlerle de temaslarını sürdürüyor. İki yıldız isim için sona yaklaşan Fenerbahçe mutlu sona yakın. İşte detaylar...
4 Ağustos 2019 Pazar 07:01
Güncelleme: 04.08.2019 07:01
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Fenerbahçe transferlerine hız kesmeden devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Topal ile yolların ayrılmasından sonra ön libero konusunda uzun süredir arayışta olan Fenerbahçe, birçok futbolcuyla temasa geçmişti.
Yaptığı görüşmelerden olumsuz sonuç alan sarı-lacivertliler, temasa geçilen ilk isimlerden olan Luiz Gustavo transferinde bir kez daha düğmeye bastı.
Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud'un, "Luiz Gustavo'nun takımda kalmasını çok istiyorum" sözlerine rağmen bu transferde ısrarcı olan Fenerbahçe, tüm şartları zorlamaya devam ediyor.
GUSTAVO GELMEYE HAZIR Sportif direktör Damien Comolli'nin, Gustavo'yu ikna ettiği iddia edilirken, Fransız ekibinin istediği yüksek bonservis bedeli için pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.